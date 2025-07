Red Bull Playgrounds est disponible gratuitement sur iOS et Android

La marque Red Bull est depuis longtemps synonyme de sports extrêmes, sponsorisant des événements allant du délirant Red Bull Flugtag aux X-Alps, en passant par le BMX et même leur propre équipe de Formule 1. Leur dernier jeu mobile, Red Bull Playgrounds, vu dans les sorties jeux de la semaine, canalise cet esprit débordant d’adrénaline dans une expérience dynamique basée sur la physique.

Découvrez Red Bull Playgrounds

Dans Red Bull Playgrounds, les joueurs s’attaquent à divers niveaux en utilisant des BMX, des skateboards ou des techniques de parkour. Ses visuels vibrants en cel-shading ne rivalisent peut-être pas avec les moteurs de pointe comme Unity ou Unreal Engine, il parait avoir un certain âge (notamment la rigidité des animations). Mais l'intérêt réside surtout dans le gameplay qui offre la possibilité de réaliser des cascades et des chutes spectaculaires. On s'amuse très rapidement, les gadins d'enchainent, et la maîtrise arrive petit à petit. Si vous aimiez des titres comme True Skate, vous pouvez tester, bien que la réalisation ne soit pas du même acabit.



Le petit plus est l’éditeur de niveaux intuitif, permettant aux joueurs de créer leurs propres parcours et d’intégrer des mouvements emblématiques d’athlètes réels.



Le jeu intègre subtilement l’image de Red Bull, en permettant aux joueurs d’équiper leurs personnages avec du matériel authentique de marques comme Mongoose, BSD et TSG, des équipements utilisés par les pros. Des mentors comme Garrett Reynolds, Dominic Di Tommaso et Margie Didal apparaissent dans le jeu, partageant leurs tricks iconiques pour enrichir l’expérience.

Que vous soyez un fan inconditionnel de Red Bull ou simplement en quête d'un jeu gratuit pour cet été, Red Bull Playgrounds propose un joli défi qui pourrait se poursuivre en vrai dans le skatepark du coin. Disponible sur iOS (App Store ci-dessous) et Android (Play Store).

Télécharger le jeu gratuit Red Bull Playgrounds