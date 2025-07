Sorties jeux : mo.co, True Fear 3, Red Bull Playgrounds, Methods et Gumball 3000: World Tour

Aujourd'hui, 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment mo.co, True Fear: Forsaken Souls 3, Red Bull Playgrounds, Methods et Gumball 3000: World Tour.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

First Team Manager Season 2026 (Jeu, Sports, , v1.0.0, 519 Mo, iOS 13.0, Go Play Games) First Team Manager: Season 2026 (FTM26) vous plonge dans la peau d’un entraîneur de football, où vous gérez de vrais clubs, élaborez des tactiques pointues et façonnez votre équipe de rêve grâce à un moteur de simulation réaliste et des transferts stratégiques. Avec des matchs authentiques, une gestion immersive des entraînements et des relations médias, ce jeu mobile offre une expérience de gestion footballistique profonde et accessible, disponible gratuitement sur iOS et Android. Télécharger le jeu gratuit First Team Manager Season 2026

Raising Reincarnated SwordMage (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, , v1.17.3, 527 Mo, iOS 13.0, Lunosoft Inc.) Dans Raising Reincarnated SwordMage, incarnez Aria, une mage épéiste trahie qui renaît dans le passé pour se venger et déjouer le Demon King à travers 64 chapitres d'une histoire épique de fantasy et de combats tactiques. Ce RPG combine un système de combat stratégique mêlant épée et magie, une personnalisation poussée avec 7 évolutions, des compagnons dynamiques et un contenu riche incluant arènes PvP, donjons infinis et événements hebdomadaires. Télécharger le jeu gratuit Raising Reincarnated SwordMage





Perfect Packers (Jeu, Simulation / Éducation, , v1.0.1, 51 Mo, iOS 13.0, Avian Hearts Studios Pvt. Ltd.) Dans Perfect Packers, incarnez Benny, un lapin livreur jovial, et résolvez des puzzles en agençant des objets insolites dans des grilles étroites avec rapidité et précision pour gagner jusqu'à trois étoiles. Ce jeu cozy, inspiré de Tetris et Unpacking, offre une expérience relaxante avec des visuels doux, des jeux de mots amusants et des power-ups pour une satisfaction garantie à chaque mouvement. Télécharger le jeu gratuit Perfect Packers

Merge Sports (Jeu, Casse-tête, , v1.0.2, 254 Mo, iOS 13.0, Pixo Games) Merge Sports est un jeu original où vous bâtissez une métropole sportive en fusionnant et améliorant des installations, des stades aux arènes, pour attirer des fans du monde entier. Créez des zones thématiques variées, du surf au skateboard en passant par les sports de combat, et gérez vos ressources pour faire prospérer votre ville à chaque fusion réussie. Télécharger le jeu gratuit Merge Sports

mo.co (Jeu, Jeux de rôle / Action, , v9.3.6, 2,1 Go, iOS 17.0, Supercell) Mo.co est un action-RPG multijoueur de Supercell où vous incarnez un chasseur traquant des monstres dans un style arcade inspiré de Monster Hunter, avec des combats isométriques, des équipements améliorables et des cosmétiques personnalisables. Accessible sur iOS et Android via des invitations obtenues sur le site officiel ou auprès de créateurs de contenu, le jeu combine gameplay dynamique et coopération mondiale, marquant une approche plus souple de Supercell après des lancements mitigés comme Squad Busters. Il était depuis quelques mois en test sur invitation. Télécharger le jeu gratuit mo.co

True Fear: Forsaken Souls 3 (Jeu, Aventure / Casse-tête, , v1.3.10, 2,2 Go, iOS 13.0, Digital Lounge) True Fear: Forsaken Souls Part 3 conclut la trilogie d’horreur psychologique avec Holly Stonehouse, qui explore les sombres secrets de sa lignée maudite à travers des cinématiques immersives, des puzzles complexes et une atmosphère glaçante, disponible sur Steam depuis le 21 avril 2025 et sur mobile depuis le 3 juillet 2025. Ce jeu en point & click propose trois modes de difficulté (casual, avancé, expert) pour s’adapter à tous les joueurs, mêlant suspense, objets cachés et décors effrayants comme des dessins au fusain et des manèges abandonnés. Télécharger le jeu gratuit True Fear: Forsaken Souls 3

Rogue Slime (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, , v0.5, 307 Mo, iOS 12.0, Mateo Bonnin) Rogue Slime est un jeu captivant mêlant deckbuilding au tour par tour, roguelite et gestion de ressources, avec des graphismes 3D uniques et des slimes mignons mais redoutables, où vous explorez des cartes procédurales, combattez plus de 100 ennemis et collectez 400 objets. Améliorez votre équipement dans le village slime, choisissez parmi 50 atouts pour optimiser votre deck, et défiez d'autres joueurs en PvP tout en escaladant la tour dans une aventure riche en événements aléatoires. Télécharger le jeu gratuit Rogue Slime

DC Worlds Collide (Jeu, Jeux de rôle, , v1.1.10, 1,6 Go, iOS 14.1, Warner Bros.) DC Worlds Collide est un RPG mobile gratuit sur iOS et Android, où vous formez une équipe de plus de 50 héros et vilains DC, comme Batman, Superman et Harley Quinn, pour combattre le Syndicat du Crime dans des batailles tactiques en 5 contre 5. Malgré une pléthore de modes de jeu et une réalisation très soignée, Worlds Collide ne nous a pas entièrement convaincus dans cette première version. À voir sur la durée. Télécharger le jeu gratuit DC Worlds Collide

Red Bull Playgrounds (Jeu, Simulation / Sports, , v1.0.0, 321 Mo, iOS 13.0) Red Bull Playgrounds est un jeu mobile d’action urbaine où vous créez des parcours personnalisés pour BMX, skate et parkour, défiez des joueurs mondiaux dans des Jams compétitifs et personnalisez votre style avec des équipements de marques comme Mongoose et TSG. Incarnez des athlètes réels comme Garrett Reynolds ou Margie Didal, maîtrisez des tricks spectaculaires et progressez dans une communauté vibrante, avec un gameplay accessible mais addictif, disponible gratuitement sur iOS et Android. Une belle surprise pour jouer cet été ! Télécharger le jeu gratuit Red Bull Playgrounds

Dark Divinity (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, , v1.5.3, 1,5 Go, iOS 15.0, FingerTips) Dark Divinity est un RPG mobile d’extraction en dark fantasy où les classes Gladiateur et Mage permettent des combats fluides sans restriction d’endurance, affrontant des ennemis marins dans des donjons médiévaux pour protéger une barrière mystique. Avec un gameplay axé sur le loot, un arbre de compétences personnalisable, un crafting sans pay-to-win et des mises à jour saisonnières incluant nouveaux modes, costumes et défis, ce jeu offre une expérience immersive et évolutive, idéale pour les amateurs de dungeon crawling. Télécharger le jeu gratuit Dark Divinity

Gumball 3000: World Tour (Jeu, Course / Action, , v1.0, 599 Mo, iOS 13.0, Road Burn Pty Ltd) Gumball 3000: World Tour – 25th Anniversary Edition est un jeu mobile de course où vous rejoignez l’élite des Gumballers pour un road trip épique à travers le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour, avec des voitures personnalisables allant des classiques aux hypercars. Vivez le style de vie Gumball avec des événements VIP, des défis sur routes publiques et une exploration de lieux emblématiques comme Hanoi ou les plages thaïlandaises, dans une célébration du 25e anniversaire du rallye légendaire, axée sur l’aventure et la camaraderie. C'est un très beau jeu, à tester ! Télécharger le jeu gratuit Gumball 3000: World Tour

Nouveaux jeux payants iOS :

Methods: Complete Edition (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, , v1.1.0, 992 Mo, iOS 13.0, Erabit Studios) Plongez dans un visual novel captivant où vous incarnez un détective ou un criminel dans une bataille d'esprit pour un prix d'un million de dollars, avec 100 chapitres, des scènes interactives et une bande-son immersive. Cette édition complète de Methods signée Erabit Studios regroupe les cinq applications précédentes en une seule, offrant plus de 10 heures de jeu optimisé pour mobile, avec des galeries déverrouillées et des insights exclusifs sur les personnages. Télécharger Methods: Complete Edition à 14,99 €