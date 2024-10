EA Sports FC Mobile ouvre une boutique en ligne sur le web

Le studio Electronic Arts a lancé les pré-inscriptions pour la boutique en ligne EA Sports FC Mobile, qui centralisera tous les achats liés à son célèbre jeu de football, l'ancien FIFA. Les joueurs pourront y acheter des FC Points, de la monnaie virtuelle et des packs spéciaux tout en profitant d'événements exclusifs et de remises. Loin de Google et Apple (et de leurs commissions).

Une boutique spéciale EA SPORTS FC Mobile

Gérée par Coda Payments, la boutique promet une expérience d'achat fluide et sécurisée avec plusieurs options de paiement, notamment les cartes de crédit, les portefeuilles électroniques et la facturation par téléphone. Certaines promotions et bonus exclusifs étant disponibles uniquement dans cette boutique, elle deviendra probablement la plateforme principale pour effectuer vos achats dans le jeu. Il faut savoir qu'au-delà du jeu lui-même qui coûte environ 70 € chaque année, les fans dépensent toujours plus pour s'offrir du contenu supplémentaire, notamment dans le mode FUT. Pourtant, FIFA, pardon FC Mobile, n'évolue que très peu chaque année depuis l'avènement des PS5 et Xbox Series.

EA a pensé à tout pour maximiser ses profits, la boutique intégrant son propre programme de fidélité. Les récompenses quotidiennes et le programme de fidélité constituent l'un des principaux attraits de la boutique en ligne. En participant, vous pouvez gagner des points de fidélité qui peuvent être échangés contre des articles de joueurs les mieux notés, ce qui vous incite encore plus à faire des achats. Une tonne d'articles est déjà prêt dixit l'éditeur.

Les joueurs du monde entier comptent sur le Web Store EA SPORTS FC™ Mobile pour une expérience en toute tranquillité lorsqu'ils achètent des points FC. Les achats sont ajoutés à votre compte en jeu instantanément.

Pré-inscriptions ouvertes

En vous préinscrivant dès maintenant, vous recevrez une carte de joueur Cole Palmer avec un OVR de 95. La procédure est simple : inscrivez-vous via la boutique en ligne FC EA Store avec votre adresse e-mail, et vous recevrez une notification dès son ouverture. Pour réclamer la récompense, il vous suffira de lier votre compte FC Mobile à votre compte EA et de cliquer sur "Obtenir". Attention, cette offre est valable jusqu'à la fin du mois.

La boutique ouvrira officiellement le 30 octobre et proposera des offres groupées et promotions dans plusieurs pays, tels que la France, la Belgique, la Suisse, le Maroc, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Argentine, l'Indonésie ou encore le Qatar (mais pas seulement). Si vous êtes dans une région couverte, vous pourrez profiter de toutes ces offres dès le jour de lancement.



En attendant, vous pouvez télécharger EA Sports FC Mobile gratuitement ci-dessous.

Télécharger le jeu gratuit EA SPORTS FC™ Mobile Football