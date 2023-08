Voici les nouveautés de EA Sports FC Mobile 2024

EA SPORTS FC présente une expérience immersive de jeu dans EA SPORTS FC MOBILE en mettant en avant Vinicius Jr, la star du Real Madrid. Plus important, la société américaine dévoile des fonctionnalités novatrices qui devraient plaire aux quelques 100 millions de joueurs actifs. De plus, EA SPORTS FC ONLINE devient une discipline officielle aux XIX Jeux Asiatiques.

Découvrez EA SPORTS FC MOBILE

Dans un communiqué officiel, Electronic Arts annonce le lancement mondial d'EA SPORTS FC MOBILE pour le 26 septembre. Cette version mobile introduit une jouabilité intuitive qui promet une immersion jamais vu sur iPhone, iPad et Android. Le studio précise que les joueurs n'auront qu'à mettre à jour gratuitement le jeu FIFA Mobile actuel pour en bénéficier.



Regardez le trailer de lancement :

Les fans de Vinicius pourront découvrir son style de course authentique, retranscrit dans le jeu par le biais du True Player Personality, et amplifié grâce à la refonte du moteur d'impact, permettant aux joueurs de maîtriser le terrain et de démontrer leurs compétences de jeu.

Je suis excité de figurer comme star de la cover de EA SPORTS FC MOBILE et j'ai hâte de partager cette excitation avec les fans du monde entier. Le football est bien plus qu'un sport et le fait de prendre part à inviter davantage de personne à le célébrer est un rêve.

Les nouveautés de gameplay

Outre ce fait spécifique, et que l'on devrait retrouver à autre niveau dans les versions PS5, Xbox X/S et PC fin septembre, EA SPORTS FC MOBILE propose une toute nouvelle jouabilité, incorporant plusieurs fonctionnalités-clés :

True Player Personality : Les joueurs les plus reconnaissables sont reproduits avec leur personnalité authentique. Des styles de courses distincts, des positions pour les tirs de penalty et des célébrations uniques sont intégrés pour offrir une nouvelle dimension d'authenticité à EA SPORTS FC MOBILE.

: Les joueurs les plus reconnaissables sont reproduits avec leur personnalité authentique. Des styles de courses distincts, des positions pour les tirs de penalty et des célébrations uniques sont intégrés pour offrir une nouvelle dimension d'authenticité à EA SPORTS FC MOBILE. Dynamic Game Speed : Un niveau de vitesse conçu pour le jeu mobile et tactile, ajoutant de la personnalité aux joueurs et des attributs sur le terrain.

: Un niveau de vitesse conçu pour le jeu mobile et tactile, ajoutant de la personnalité aux joueurs et des attributs sur le terrain. Elite Shooting System : Un système de tir retravaillé permet aux joueurs de marquer. Les décisions de tir intelligentes, en dedans et en dehors de la surface de réparation, par le biais d'un centre ou d'une volée, sont récompensées. Les attaquants phares sont sous le contrôle des joueurs, aidant l'équipe à gagner.

: Un système de tir retravaillé permet aux joueurs de marquer. Les décisions de tir intelligentes, en dedans et en dehors de la surface de réparation, par le biais d'un centre ou d'une volée, sont récompensées. Les attaquants phares sont sous le contrôle des joueurs, aidant l'équipe à gagner. Power Shot : Un tir puissant qui déjoue les gardiens, activé lorsque l'espace est suffisant. Un équilibre entre le succès et le Power Shot pour l'avantage compétitif.

: Un tir puissant qui déjoue les gardiens, activé lorsque l'espace est suffisant. Un équilibre entre le succès et le Power Shot pour l'avantage compétitif. Knock On Dribble : Augmentation de la vitesse des dribbleurs rapides en poussant la balle dans l'espace. Dribbler avec précision offre une nouvelle expérience.

: Augmentation de la vitesse des dribbleurs rapides en poussant la balle dans l'espace. Dribbler avec précision offre une nouvelle expérience. Hard Tackle : Imposez votre présence en défense avec un tacle debout dévastateur. Les nouveaux Hard Tackles permettent des récupérations de ballon de dernière minute.

Nick Wlodyka, SVP & GM d'EA SPORTS FC, a déclaré :

Nous sommes incroyablement excités d'inviter les joueurs à travers les plateformes mobiles, en ligne et sur console, à nous rejoindre pour débuter ce nouveau chapitre pour le Jeu Universel avec EA SPORTS FC. Notre focus est de rejoindre notre large communauté de joueurs où ils sont et de la manière dont ils jouent à travers l'écosystème EA SPORTS FC et nous mettons cette perspective en action avec encore plus d'expériences qui seront annoncées prochainement

En attendant, les joueurs actuels sont invités à devenir Fondateur FC Mobile avant le lancement du jeu via l'application actuelle, sans besoin de re-téléchargement. Les participants à l'événement Fondateurs du 24 août au 26 septembre 2023 auront la possibilité d'obtenir le statut de Fondateur FC Mobile, débloquant des récompenses spéciales pour EA SPORTS FC MOBILE.

Un jeu populaire en Asie

En outre, lors de l'annonce historique d'EA SPORTS FC ONLINE, qui a attiré plus de 53 millions de joueurs en Corée, Chine, Thaïlande et Vietnam, de nouvelles actualités concernant EA SPORTS FC ont été partagées. EA SPORTS FC ONLINE, en tant qu'expérience de football la plus prisée en Asie, est reconnue officiellement comme discipline aux XIX Jeux Asiatiques, qui se tiendront l'an prochain à Hangzhou (Chine).

