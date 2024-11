Voici les 45 apps et jeux finalistes des App Store Awards 2024

1 com

Comme vous le savez, chaque année, les App Store Awards d'Apple célèbrent les meilleures applications et jeux en termes d'expérience utilisateur, de design et d'innovation. Pour clôturer 2024, la firme a sélectionné 45 finalistes répartis dans 12 catégories, offrant aux utilisateurs des moyens d'accroître leur productivité, leur créativité et leurs interactions sociales. Une nouvelle catégorie dédiée à l'Apple Vision Pro a été ajoutée pour honorer les avancées dans le domaine de l'informatique spatiale. Les gagnants seront révélés prochainement.

45 finalistes à découvrir

Carson Oliver, responsable de l’App Store mondial d’Apple, a déclaré :

Nous sommes ravis de célébrer les finalistes des App Store Awards de cette année, dont l’imagination et le savoir-faire ont produit des applications incroyables que les utilisateurs adorent. Des jeux qui transportent les joueurs dans de nouveaux mondes fantastiques aux applications qui stimulent la créativité, ces développeurs offrent des expériences remarquables qui captivent et inspirent.

Finalistes de l'application iPhone de l'année

Les finalistes de la catégorie Application iPhone de l'année ont permis aux utilisateurs d'améliorer leurs expériences de la vie réelle grâce à des outils personnalisés et des fonctionnalités faciles à utiliser :

Kino, pour avoir transformé des moments du quotidien en chefs-d'œuvre cinématographiques.

Runna, pour avoir proposé des programmes d'entraînement personnalisés aux coureurs de tous niveaux.

Tripsy, pour avoir permis aux voyageurs de s'organiser et de se détendre.

Finalistes du jeu iPhone de l'année

Les finalistes de la catégorie Jeu iPhone de l'année ont offert aux joueurs des récits captivants avec des visuels riches et des personnages convaincants :

AFK Journey, pour avoir créé des mondes fantastiques enchanteurs avec des batailles saisissantes.

The WereCleaner, pour avoir offert un gameplay comique et créatif.

Zenless Zone Zero, pour avoir plongé les joueurs dans des scénarios bourrés d'action.

Finalistes de l'application iPad de l'année

Les finalistes de la catégorie Application iPad de l'année ont inspiré le jeu imaginatif et la créativité :

Bluey : Let’s Play, pour avoir proposé des personnages adorables et un divertissement familial.

Moises, pour avoir élevé la pratique musicale grâce à des outils basés sur l'IA.

Procreate Dreams, pour avoir donné vie à des histoires animées.

Finalistes du jeu iPad de l'année

Les finalistes de la catégorie Jeu iPad de l'année ont présenté une narration dynamique et des mondes magnifiquement conçus :

Assassin's Creed Mirage, pour avoir transporté les joueurs dans un monde d'aventures axées sur la narration.

Disney Speedstorm, pour avoir proposé des expériences de course passionnantes et à grande vitesse.

Squad Busters, pour avoir combiné le frisson de la compétition avec un gameplay accueillant et ludique.

Finalistes du jeu Apple Arcade de l'année

Les finalistes de la catégorie Jeu Apple Arcade de l'année ont proposé des histoires épiques et une actualisation des classiques :

Balatro+, pour avoir inventé un jeu de cartes palpitant qui ne ressemble à aucun autre.

Outlanders 2, pour avoir captivé les joueurs avec des graphismes repensés et des niveaux imaginatifs.

Sonic Dream Team, pour avoir présenté de nouvelles aventures aux personnages que les joueurs connaissent et aiment.

Finalistes de l'application Mac de l'année

Les finalistes de la catégorie Application Mac de l'année ont fourni des outils puissants, aidant les utilisateurs à s'attaquer aux projets en toute simplicité :

Adobe Lightroom, pour avoir amélioré le processus de retouche photo avec des fonctionnalités basées sur l'IA.

OmniFocus 4, pour favoriser la concentration grâce à une gestion simplifiée des tâches.

Shapr3D, pour transformer le flux de travail de conception 3D.

Finalistes du jeu Mac de l'année

Les finalistes de la catégorie Jeu Mac de l'année ont apporté aux joueurs des protagonistes uniques, un style visuel et un plaisir sans fin :

Frostpunk 2, pour avoir développé le genre de la construction de villes.

Stray, pour avoir capturé à la fois le mystère et l'espièglerie dans son monde sombre.

Thank Goodness You’re Here !, pour avoir amusé les joueurs avec un humour et une absurdité non-stop.

Finalistes de l'application Apple Watch de l'année

Les finalistes de la catégorie Application Apple Watch de l'année ont fourni un accès pratique à des outils et informations utiles, directement sur leur poignet :

LookUp, pour améliorer le vocabulaire avec des définitions quotidiennes.

Lumy, pour connecter les utilisateurs aux rythmes du soleil et de la lune.

Watch to 5K, pour donner un coup de pouce aux coureurs, jusqu'à la ligne d'arrivée.

Finalistes du jeu Apple Vision Pro de l'année

Les finalistes de la catégorie Jeu Apple Vision Pro de l'année ont époustouflé les joueurs avec des scènes vibrantes et un gameplay intuitif :

Loóna, pour avoir créé des puzzles relaxants pour se détendre.

THRASHER, pour avoir introduit des commandes fluides et innovantes et un monde extraterrestre fascinant.

Vacation Simulator, pour avoir emmené les joueurs vers des destinations remplies de personnages amusants et d'activités encore plus amusantes.

Finalistes de l'application Apple TV de l'année

Les finalistes de la catégorie Application Apple TV de l'année ont apporté des expériences époustouflantes sur le plus grand écran de la maison :

DROPOUT, pour avoir fourni des rires et du plaisir sans fin.

F1 TV, pour avoir transporté les fans directement dans le cockpit d'une voiture de course.

Zoom, pour avoir permis aux groupes de rester connectés de manière innovante.

Finalistes de l'Impact Culturel

Les finalistes de la catégorie Impact Culturel ont apporté aux utilisateurs des histoires fortes et les ont aidés à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes pour créer un impact durable :