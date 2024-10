HoYoverse lance Zenless Zone Zero sur mobile, console et PC

Comme prévu, HoYoverse va lancer son tout nouveau RPG d'action urban fantasy Zenless Zone Zero dans les prochaines heures. En attendant, ZZZ est déjà disponible en pré-chargement sur les plateformes telles que les consoles, PC, iOS, Android. Le lancement officiel est prévu pour le 4 juillet. Une autre bonne nouvelle après la sortie de Resident Evil 7 biohazard ce matin.

Découvrez Zenless Zone Zero

Si vous avez un mobile, de préférence un iPhone, vous devriez pouvoir le récupérer dès maintenant, avec un téléchargement initial de quelques giga-octets, le reste étant capté au premier lancement, via les fameux ODR. Au final, Zenless Zone Zero pèse un peu moins de 20 Go sur iPhone 15.



Si vous aviez manqué nos précédents articles sur le sujet, Zenless Zone Zero se distingue des précédents opus du studio avec un environnement urbain futuriste, des mécanismes de type roguelike, et un système de dimensions alternatives.



Pour faire patienter les joueurs, le créateur de Genshin Impact a dévoilé quelques événements mondiaux, dont le "Zenless Zone Zero Global Fan Works Contest", le Pop Up mural ZENLESS à Venice Beach, le "Hollow Sighting" à New York et le spectacle de drones "Welcome to New Eridu".



Sans oublier, les dernières bandes-annonces de Zenless Zone Zero ci-dessous :

Notre avis sur Zenless Zone Zero

Zenless Zone Zero s'inscrit donc dans la lignée des succès comme Genshin Impact et Honkai: Star Rail, offrant des combats dynamiques et une histoire riche. Dans un monde futuriste, le jeu plonge les joueurs dans des dimensions appelées Hollows. En tant que Proxies, ils doivent naviguent dans des labyrinthes infestés de mutants pour affronter les Ethereals, tout en récupérant divers objets pour améliorer leurs qualités. Bien que cela puisse sembler complexe, on s'y fait rapidement.



L'incarnation du héros, à choisir par les joueurs, est soit Belle, soit Wise, des exploitants de vidéoclubs et chasseurs de primes, qui guident les équipes à travers les Hollows pour combattre les menaces et résoudre des énigmes. Ce dernier pan ajoute une certaine profondeur à un gameplay quelque peu répétitif et des combats trop simples. Gageons que les développeurs y travaillent dans les prochaines mises à jour, car on s'amuse presque plus dans les mini-jeux que dans l'histoire principale.



Du côté de la réalisation, c'est du très bon avec des animations impressionnantes et des personnages au design unique. Le point fort, assurément.

Comment télécharger Zenless Zone Zero

En outre, sachez que Zenless Zone Zero prend en charge la progression et le jeu croisés sur toutes les plateformes lors de son lancement. Notons que le titre est limité à 60 images par seconde sur iPhone pour le moment, mais gageons qu'il passe prochainement à 120 Hz sur les "Pro".



Si vous souhaitez jouer à Zenless Zone Zero dès son lancement, vous pouvez le télécharger sur l'App Store pour iOS et sur Google Play Store pour Android. Sur console, il y a déjà des achats in-apps pour gagner du temps, mais pas encore sur mobile.

Après le téléchargement, il faudra attendre le 4 juillet au matin pour démarrer l'aventure.

Télécharger le jeu gratuit Zenless Zone Zero