HoYoverse tease un nouveau jeu appelé Zenless Zone Zero

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Au cours du week-end, le développeur de Genshin Impact, HoYoverse, a lancé un teaser pour un nouveau jeu. Ce jeu s'intitule Zenless Zone Zero et sera présenté dès ce vendredi (13 mai). Le teaser mentionne un désastre dans un quartier de Sub-Hollow, sans plus d'informations. Les rumeurs évoquent un FPS, mais il vaut mieux patienter pour en savoir plus, d'autant que le code source du site mentionne une bêta de Zenless Zone Zero, des inscriptions à Zenless Zone Zero et d'autres termes liés à miHoYo et HoYoverse.

Zenless Zone Zero sera présenté le 13 mai

Zenless Zone Zero sera le premier jeu du développeur depuis Honkai Star Rail, un titre qui n'a pas encore fait l'objet d'un lancement mondial après le test bêta. Découvrez ci-dessous l'image teaser de HoYoverse pour Zenless Zone Zero :



Vu le succès de Genshin Impact, nous sommes très curieux de voir ce que nous prépare l'éditeur avec Zenless Zone Zero. HoYoverse pourrait donc se lancer dans quelque chose de complètement différent avec un FPS. Espérons que la qualité graphique soit toujours au rendez-vous, tout comme la bande-son qui n'a pas fini de séduire les joueurs. Si vous n'avez pas encore joué à Genshin Impact, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Nous avons présenté Genshin Impact à sa sortie et élu jeu de l'année 2020.



En attendant, sachez que nous en sommes à la version 2.6 et le chapitre « Zéphyr sur le jardin violet » sur celui qui ressemble à un Zelda en ligne.

