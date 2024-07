Zenless Zone Zero a une date de sortie (+ avis)

Zenless Zone Zero, le prochain RPG d'action de HoYoverse, le créateur de Genshin Impact, peut ENFIN être précommandé sur l'App Store avant sa sortie prévue cette année. Après des mois, que dis-je, des années de leasing, Zenless Zone Zero s'apprête à sortir sur iOS, Android, PS5 et PC. Si la date de ce jeu de rôle urban fantasy n'a pas été communiquée, on peut lire sur l'App Store d'Apple que les développeurs ont choisi le 4 juillet prochain.

Découvrez Zenless Zone Zero

Zenless Zone Zero est un peu différent de ses prédécesseurs. Il s'agit d'un ARPG urbain avec des mécanismes de roguelike, dans lequel vous prenez le contrôle de l'un des deux mandataires de Zenless Zone Zero (Belle ou Wise). Le jeu se déroule dans un futur proche, dans un monde post-apocalyptique qui a été envahi par des dimensions alternatives hostiles connues sous le nom de Hollows.



Ces Hollows agissent comme des portails par lesquels de puissantes entités connues sous le nom d'Ethereals ont voyagé dans le royaume humain, semant le chaos et anéantissant la plus grande partie de l'humanité. Cependant, un groupe de survivants ingénieux a réussi à se défendre en extrayant la technologie et les ressources des Éthéraux, formant un bastion contre les envahisseurs sous la forme de la dernière métropole encore debout, New Eridu.



Les joueurs incarnent un Proxy, un guide non officiel des Hollows. Lorsque je démarre le jeu, je choisis d'incarner Belle ou Wise, deux frères et sœurs qui tiennent un vidéoclub comme façade de leur entreprise. L'histoire commence par une commande pour les Lièvres rusés, une agence de petits boulots qui a besoin de votre aide pour diriger des coéquipiers perdus hors des Hollows et récupérer un objet de valeur pour leur client.

Zenless Zone Zero est le tout nouveau jeu d'action en 3D de HoYoverse. Son histoire se déroule dans un avenir proche, où le monde est gangréné par de mystérieuses catastrophes, nommées « Néantres ».

Regardez la nouvelle bande-annonce de Zenless Zone Zero (ZZZ) ci-dessous :

Notre avis sur Zenless Zone Zero

Le jeu d'action, qui s'inscrit dans la lignée des plus grands succès de HoYoverse tels que Genshin Impact et Honkai : Star Rail, propose des combats complexes et une histoire profonde. Situé dans un monde futuriste, ZZZ implique des dimensions de poche appelées Hollows, où les joueurs, agissant en tant que Proxy, naviguent à travers des labyrinthes infestés de mutants pour combattre les Ethreals et récupérer des objets. C'est compliqué sur le papier, mais on s'y fait vite.



Le jeu permet de choisir entre les personnages Belle et Wise, qui sont à la fois exploitants de vidéoclubs et chasseurs de primes, et qui guident les équipes à travers les Hollows pour combattre les menaces et résoudre les énigmes. Malgré des animations visuellement réussies et des personnages au design unique, les premières parties du jeu révèlent rapidement les limites de ZZZ, avec notamment une construction du monde répétitive par rapport à ses prédécesseurs.



Une grande partie du jeu consiste à contrôler un robot ressemblant à une poupée et à naviguer dans un labyrinthe d'écrans de télévision, qui semble souvent déconnecté de New Eridu, le seul autre lieu distinct. De même, les combats, trop simples, n'ont pas de véritable intérêt stratégique, en tout cas au départ.



Malgré les promesses, la version bêta de Zenless Zone Zero (nous n'avons pas encore testé la version finale), n'est pas au niveau des deux jeux cités. On passe trop de temps à faire des puzzles et à naviguer à travers des téléviseurs, ce qui rend l'expérience monotone. New Eridu offre un peu de répit avec des quêtes secondaires et des activités interactives comme manger des ramens pour augmenter les statues et des mini-jeux d'arcade, mais le jeu peine à maintenir l'intérêt du joueur avec des zones limitées à explorer et un recours excessif à des mécanismes de jeu moins engageants.

Télécharger Zenless Zone Zéro

La version iOS de ZZZ représente à date un téléchargement de 3,38 Go, mais il y a fort à parier que ce chiffre sera multiplié au premier lancement. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les achats dans l'application ne sont pas listés sur l'App Store, mais ils seront bien présents, comme dans Genshin Impact.



Si vous souhaitez jouer à Zenless Zone Zero dès son lancement, vous pouvez le précommander sur l'App Store pour iOS et vous préenregistrer sur Google Play pour Android.

Les récompenses pour les précommandes

Les récompenses et les niveaux de pré-enregistrement pour le lancement mondial de ZZZ sont les suivants :

Préinscriptions mondiales supérieures à 15 millions - Dennies ×30 000

Préinscriptions mondiales supérieures à 20 millions - Ruban adhésif ×3

Préinscriptions mondiales supérieures à 25 millions - Boopon [Coup-En] ×5

Pré-enregistrements mondiaux supérieurs à 30 millions - Master Tape ×5

Pré-enregistrements mondiaux supérieurs à 35 millions - Agent Corin ×1

Pré-inscriptions mondiales supérieures à 40 millions - Master Tape ×12

