La version 2.0 de Honkai Star Rail arrive sur mobile, PC et PS5 (màj : + Vision Pro)

HoYoverse a indiqué ce week-end que la prochaine mise à jour 2.0 du jeu Honkai Star Rail, le quatrième jeu de la licence, était prête. Cette version très attendue par les fans du meilleur jeu 2023 selon Apple, apportera trois nouveaux personnages, dont le Black Swan, le début des missions Trailblaze de Penacony qui se poursuivront dans les versions 2.2 et 2.3, des rediffusions, et bien d'autres choses encore. Tout cela démarre dans quelques jours.

Honkai: Star Rail passe la seconde

Le nouveau royaume de Penacony est évidemment le "gros morceau" de cette mise à jour qui sera lancée le 6 février, avec le Black Swan. C'est également cette mise à jour qui apportera de nouvelles fonctionnalités Il s'agit notamment du lancement de l'optimisation du système Relic, du nouveau matériau de chemin universel, du système permettant de vérifier les missions passées sur un diagramme arborescent, de nouveaux objets de magasin manifestes à cône lumineux, etc.



Regardez la bande-annonce de Honkai Star Rail 2.0 ci-dessous :

Comme d'habitude, la pré-installation sera mise en ligne un peu avant le lancement de la mise à jour sur mobile et PC.



Espérons que la version 2.0 soit également l'occasion d'exploiter les capacités de l'iPhone 15 Pro, histoire d'avoir un rendu à la hauteur des PC et PS5. Si vous n'avez pas encore joué à Honkai Star Rail, vous pouvez le télécharger sur l'App Store pour iOS, sur Google Play pour Android, sur PS5 et sur l'Epic Games Store / PC.



N'oubliez pas de lire notre avis sur Honkai Star Rail pour en savoir plus. Il s'agit d'une aventure galactique magnifiquement réalisée, avec un sens du détail qui immerge le joueur dans un manga animé coopératif.





La version 2.0 est enfin disponible ! À noter que ce n'est pas mentionné dans les notes de mise à jour, mais Honkai Star Rail prend désormais en charge l'API MetalFX sur iOS, ce qui est une amélioration notable pour les propriétaires d'iPhone et d'iPad modernes. En gros, MetalFX permet d'upscaler de manière très efficace les images dans une très haute résolution, permettant ainsi d'améliorer la fluidité sans consommer trop de GPU.



HoYoverse a également annoncé que le jeu avait franchi la barre des 100 millions de téléchargements sur l'ensemble des plateformes, ce qui est un véritable exploit.



Enfin, la version est aussi compatible avec l'Apple Vision Pro, en mode compatibilité.

Télécharger le jeu gratuit Honkai: Star Rail