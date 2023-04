Peggle, un mélange entre Slay the Spire et Peglin, arrive sur mobile !

Cela devient une habitude, les jeux Steam Early Access à succès n'hésitent plus à s'aventurer sur mobile. C'est le cas du Pachinko (flipper japonais) / Roguelike de Red Nexus Games, Peglin, qui sortira sur iOS et Android le 25 avril en tant que jeu gratuit.



Les développeurs décrivent leur bébé comme une rencontre entre Slay the Spire et Peggle, ce qui n'est pas pour nous déplaire.

Peglin débarque sur iOS et Android

La version iOS et Android de Peglin sera gratuite sous forme de démonstration avec un accès à la forêt. La version complète sera débloquée par un achat unique dans l'application pour environ 10 €, vous octroyant tout le contenu de la version PC. De quoi vous occuper un long moment dans les prochaines semaines.



Regardez la bande-annonce de Peglin ci-dessous :

Voici l'histoire de Peglin :

D'aussi loin que vous vous souveniez, les dragons ont toujours fait sauter des piquets et volé tout votre or. Trop c'est trop. Il est temps de vous aventurer dans les bois, de conquérir la forteresse et de plonger au cœur de l'antre du dragon pour reprendre ce qui vous appartient et donner une leçon à ces dragons.

Dans Peglin, les ennemis sont coriaces et si vous êtes vaincu, votre partie est terminée, il faudra tout recommencer. Mais à chaque partie, vous pouvez vous améliorer à l'aide de puissants orbes aux effets spéciaux et d'incroyables reliques qui influencent à la fois vos ennemis et la physique que vous utiliserez pour les vaincre.



Caractéristiques du jeu :

Collectez et améliorez de puissants orbes et reliques pour vaincre les monstres et les boss qui se dressent sur votre chemin.

Combattez les ennemis avec un gameplay de type Pachinko : frappez plus de chevilles pour faire plus de dégâts. Utilisez les potions de critique, les potions de rafraîchissement et les bombes à bon escient.

Explorez une nouvelle carte à chaque fois, avec des orbes, des ennemis et des surprises différents.



Red Nexus Games a par ailleurs confirmé que la sauvegarde croisée ne sera pas possible pour Peglin, ce qui est dommage mais qui pourrait arriver plus tard. Si vous souhaitez l'essayer dès son lancement, vous pouvez précommander Peglin sur l'App Store pour iOS et le pré-enregistrer sur Google Play pour Android. Sortie prévue le 25 avril.

Télécharger le jeu Peglin