Balatro ajoute des cartes Cyberpunk, Slay the Spire, Stardew Valley et Binding of Isaac

Le populaire jeu de cartes roguelike Balatro a lancé sa deuxième grande mise à jour de l'année, Friends of Jimbo 2, ajoutant encore plus d'options de cartes personnalisées. Cette mise à jour gratuite, disponible sur toutes les plateformes dont le mobile, introduit des personnages de Cyberpunk 2077, Stardew Valley, Slay the Spire et Binding of Isaac, portant le total à huit thèmes de cartes personnalisées.

Balatro s'offre plusieurs crossovers

Voici les collaborations introduites dans la version 1.1.6 de Balatro :

Incarner Johnny Silverhand de Cyberpunk 2077 est possible en tant que carte de Pique, tout comme vous retrouverez le Silent de Slay the Spire en Trèfle, les héros d'Isaac de Binding of Isaac en Cœur, et les célèbres personnages de Stardew Valley en Carreau.

Comme pour les collaborations précédentes avec The Witcher, Dave the Diver, Among Us et Vampire Survivors, ces cartes spéciales ajoutent une touche cosmétique unique aux Valets, Dames et Rois sans modifier le gameplay. Mais comme souvent, la partie cosmétique est très appréciée des joueurs. Il n'y a qu'à voir les sommes dépensées par des millions de joueurs sur Fortnite à chaque nouveau costume proposé...

Wout van Halderen, responsable des relations publiques chez Playstack, a déclaré :

Après le lancement du premier pack de collaboration cet été, nous savions que nous voulions inviter encore plus de partenaires. Travailler avec ces développeurs talentueux a été une expérience enrichissante, et voir leurs créations dans Balatro est un vrai plaisir pour Playstack et LocalThunk.

Un jeu de Poker décalé

Lancé sur mobile fin septembre (avec une version Apple Arcade), Balatro a rapidement fait sensation, atteignant près d'un million de dollars de revenus en une semaine seulement. Son secret ? Balatro se distingue par ses cartes aux graphismes captivants et une musique accrocheuse, mais surtout un gameplay accessible mais stratégiquement profond, inspiré du poker. Son approche permet aux joueurs d'explorer des mécaniques complexes sans effort, rendant le jeu à la fois addictif et amusant.



Tiens d'ailleurs, à quand un portage de Cyberpunk 2077 sur mobile ?

Télécharger Balatro à 9,99 €