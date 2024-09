 Arcade : les nouveaux jeux d'octobre dont NBA 2K25 et Balatro+

Chaque mois, Apple alimente son grand catalogue de jeux sur Apple Arcade avec de nouveaux titres. Comme à son habitude, Apple annonce à l'avance les jeux à venir pour attirer l'attention de potentiels futurs abonnés. Pour le mois d'octobre, les abonnés Apple Arcade vont retrouver au total 5 nouveaux jeux, dont certains qui vont probablement générer beaucoup de souscriptions !

Les nouveautés Apple Arcade en octobre

Vous êtes abonné Apple Arcade et vous avez envie d'un peu de fraîcheur dans le dossier "jeux" de votre iPhone ? Bonne nouvelle, Apple va prochainement publier de nouveaux jeux dans le catalogue d'Apple Arcade, l'occasion de diversifier un peu vos sessions de jeux avec de nouveaux titres !



La totalité des nouveaux jeux que vous allez voir ci-dessous sont compatibles sur les iPhone et iPad, certains peuvent être installés sur les Mac et d'autres sur les Apple TV. La douche froide est pour les utilisateurs d'Apple Vision Pro, car ils n'ont aucun nouveau titre optimisé pour l'ordinateur spatial, cependant ils pourront profiter des jeux dans leur version iPad avec une manette DualSense ou une manette de Xbox, c'est toujours ça.

Balatro+

Commençons directement par Balatro+, ce nouveau jeu débarquera en exclusivité sur Apple Arcade dès le 26 septembre et il sera disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Voici comment Apple présente ce nouveau titre :

Ce roguelike de construction de deck, inspiré par le poker et hypnotiquement satisfaisant, a été créé par le développeur indépendant LocalThunk et publié par Playstack. Les joueurs combinent des mains de poker avec des cartes joker, chacune ayant des capacités uniques, afin de créer des synergies et des constructions variées. L'objectif est de gagner suffisamment de jetons pour battre des blinds sournoises, tout en découvrant des mains et des decks bonus cachés. Atteignez le boss blind, remportez la mise finale et assurez la victoire dans le monde psychédélique distinctif de Balatro+, le tout accompagné d'une bande-son rêveuse et rétro-futuriste de synthwave.

Télécharger le jeu Balatro+

NBA 2K25

On ne le présente plus, le célèbre jeu de basket est de retour en "Arcade Edition", vous pourrez en profiter sans publicité ni achat intégré, c'est l'une des promesses d'Apple Arcade !

Le jeu sera disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Les légendes se forgent dans NBA 2K25 Arcade Edition avec l'arrivée de The Neighborhood sur mobile. Défiez vos amis du Game Center dans des matchs en un contre un ou affrontez d'autres joueurs du Game Center dans des concours en trois contre trois, débloquez des quêtes secondaires et connectez-vous avec les plus grandes stars de la ligue. Ce paradis du basketball entièrement accessible offre aux joueurs d'Apple Arcade une toute nouvelle zone qui combine des terrains de streetball intérieurs et extérieurs ainsi que des boutiques, alors qu'ils développent leur carrière et perfectionnent leurs compétences grâce à des matchs compétitifs. Ils ne se contenteront pas de dominer le terrain — ils dirigeront The Neighborhood. Le jeu propose également des mises à jour de MyCAREER et The Association, de nouvelles options de personnalisation de personnage, ainsi qu'un mode Greatest remanié, permettant aux joueurs de revivre les moments décisifs de la carrière de leurs basketteurs préférés.

Télécharger le jeu NBA 2K25 Arcade Edition

Food Truck Pup+

Un autre jeu intéressant qui arrive en octobre, c'est Food Truck Pup+, le jeu existe déjà sur l'App Store, mais avec des publicités, il s'agit là de la version complète sans publicités. Food Truck Pup+ sera accessible uniquement depuis un iPhone ou un iPad. Nous ne sommes pas sur un grand jeu niveau graphisme, mais l'histoire autour du jeu est intéressante et peut rapidement vous rendre addict si vous prenez le temps d'analyser et d'essayer le jeu.

Les joueurs peuvent se régaler avec les meilleurs chefs canins du coin. Travaillez dur pour créer une délicieuse entreprise de crêpes à l'échelle mondiale, à partir de zéro, et regardez-la prendre vie grâce aux graphismes pixelisés et vibrants du jeu. Les joueurs peuvent également s'amuser à concevoir leurs propres boutiques, à choisir des tenues stylées, et même à embaucher d'autres chiens à temps partiel pour aider leur entreprise à prospérer dans ce jeu plein de bonne humeur.

Télécharger le jeu Food Truck Pup+

Furistas Cat Cafe+

Comme pour le précédent jeu, pas de compatibilité avec le Mac et l'Apple TV, Furistas Cat Cafe+ sera uniquement téléchargeable sur iPhone et iPad. Voici à quoi s'attendre :

En connectant de mignons chatons à leurs soignants idéaux et en leur apportant de la joie, les joueurs peuvent élargir leur collection de chats. Chaque café est entièrement personnalisable de haut en bas, offrant aux joueurs la possibilité de libérer leur créativité et de créer des espaces à la fois hospitaliers et spéciaux. À chaque douce interaction, ces chats réalistes sauteront de l'écran et entreront dans le cœur des joueurs.

Télécharger le jeu Furistas Cat Café+

Smash Hit+

Dernier jeu qui débarquera le mois prochain, il s'agit de Smash Hit+, une version complète d'un jeu déjà existant sur l'App Store. Le créateur du jeu vous promet de vous emmener dans des voyages immersifs qui vont vous passionner ! Uniquement sur iPhone et iPad.

Avec force, concentration et détermination pure, Smash Hit+ emmène les joueurs dans des voyages immersifs où ils se déplacent en synchronisation avec le son et explorent de nouvelles façons de déployer la physique destructrice. Une expérience visuelle inégalée est créée par les 50 salles uniques et les 11 styles graphiques du jeu, inspirant les joueurs à se consacrer à la conquête des obstacles difficiles qui se trouvent devant eux.

Télécharger le jeu Smash Hit+

Ajoutons à ces 5 jeux NFL Retro Bowl ’25, Monster Train+ et Puzzle Sculpt qui sont déjà sortis ce mois-ci.



Si vous souhaitez souscrire à Apple Arcade, l'abonnement est à 6,99€ par mois et il est accessible dans tout l'écosystème Apple : sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro. L'engagement d'Apple pour tous les jeux, c'est une expérience sans publicité ni achats intégrés, quand vous téléchargez le jeu, vous avez directement l'expérience complète sans débourser un seul centime. Cette approche est liée à l'accord entre Apple et les studios de jeux qui souhaitent proposer leurs jeux sur Apple Arcade.