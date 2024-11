15 jeux à venir sur  Arcade dont Skate City: NY, PAC-MAN 256+, Trials of Mana+, FF IV 3D Remake+

Apple a annoncé aujourd'hui pas moins de 15 jeux supplémentaires à venir sur Apple Arcade pendant la période des fêtes de fin d'année. Parmi eux, on trouve des titres de grande qualité comme Final Fantasy de Square Enix, Trials of Mana, Skate City New York, PAC-MAN 256, Boggle: Arcade Edition, Gears & Goo et bien d'autres. Ils arrivent tous entre décembre 2024 et janvier 2025 !

Un abonnement pour 300 jeux

Accessible via l'App Store, Apple Arcade est un service par abonnement qui donne accès à environ 300 de jeux sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro, sans publicité ni achats intégrés. En France, Apple Arcade coûte 6,99 € par mois et est inclus avec d'autres services Apple dans certains forfaits Apple One.

Les nouveaux jeux de décembre et janvier

Voici la liste complète des jeux qui arriveront sur Apple Arcade sur les deux prochains mois :

Barbie Color Creations+ le 5 décembre

Boggle : Arcade Edition le 5 décembre

Hot Wheels : Race Off+ le 5 décembre

PAC-MAN 256+ le 5 décembre

Talking Tom Blast Park le 5 décembre

Little Cities : Diorama pour Apple Vision Pro le 5 décembre

FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ le 9 décembre

FF IV : THE AFTER YEARS+ le 9 décembre

FINAL FANTASY+ le 9 janvier

Skate City : New York le 9 janvier

Gears & Goo pour Apple Vision Pro le 9 janvier

Three Kingdoms HEROES le 9 janvier

Trials of Mana+ le 9 janvier

Rodeo Stampede+ le 9 janvier

It's Literally Just Mowing+ le 9 janvier

Talking Tom Blast Park (Jeu, , iPad, v1.4, 198 Mo, iOS 13.0, Outfit7 Limited) Prends ton blaster et rejoins Talking Tom et ses amis dans une aventure palpitante pour sauver Blast Park des Rakoonz ! Ces créatures malicieuses veulent gâcher le fun, mais avec des blasters puissants comme le Canarator et le Lance Ventouse, tu peux les repousser. Nettoie le parc de leurs déchets, répare les manèges et améliore tes équipements pour relever des défis toujours plus excitants. Plus tu collectes de récompenses, plus tu deviens fort, prêt à offrir au parc une seconde chance. Télécharger le jeu Talking Tom Blast Park

Boggle: Arcade Edition (Jeu, Mots, iPhone / iPad, v1.0, 376 Mo, iOS 13.0, Zynga Inc.) Dans cette nouvelle version de Boggle, vous pourrez améliorer vos compétences tout en vous amusant. Vous pouvez affronter vos amis ou des joueurs en ligne dans des modes compétitifs, avec des règles classiques ou des power-ups pour plus de défis. Si vous préférez jouer seul, l’aventure solo vous permet de traverser des arènes et de relever des objectifs pour récolter des récompenses. Un parcours d’entraînement vous aidera aussi à perfectionner vos compétences avec des coachs et des exercices ciblés. Enfin, chaque jour, vous pourrez participer à des défis quotidiens et tenter de grimper dans le classement mondial. Télécharger le jeu Boggle: Arcade Edition





Hot Wheels: Race Off+ (Jeu, Course, , v1.0, 230 Mo, iOS 13.0, Hutch Games Ltd) Hot Wheels™ : Race Off+ est un jeu de course rapide où tu peux conduire 30 voitures Hot Wheels sur 60 circuits différents. Enchaîne les boosts, loopings et sauts sur la piste emblématique orange pour réaliser des cascades spectaculaires. Améliore ta collection de voitures et défie tes amis, ainsi que les joueurs du monde entier, sur les classements du Game Center.

De l'adrénaline en perspective ! Télécharger le jeu Hot Wheels: Race Off+

PAC-MAN 256+ (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 183 Mo, iOS 13.0, Bandai Namco Entertainment Inc...) PAC-MAN 256+ est une version modernisée du célèbre endless runner, développée par Bandai Namco Entertainment et Hipster Whale, les créateurs de Crossy Road+ et Crossy Road Castle. Sélectionné parmi les meilleurs jeux Apple de 2015, il a été nominé aux Game Awards et aux D.I.C.E. Awards dans les catégories Meilleur jeu mobile et Jeu mobile de l'année. Le jeu vous invite à explorer des labyrinthes tout en évitant les fantômes, tout en faisant face à un dangereux glitch qui engloutit le niveau derrière vous. Télécharger le jeu PAC-MAN 256+









Barbie Color Creations+ (Jeu, , , v2.9.1, 682 Mo, iOS 13.0, StoryToys Limited) Barbie Color Creations+ est une application ludique et créative pour les enfants, permettant de personnaliser des poupées, tenues et accessoires. Les utilisateurs peuvent modifier le teint, les yeux, la coiffure et le maquillage de leurs poupées, ainsi que créer des pièces de mode avec divers outils artistiques. L'application propose des défis de design, des jeux comme la préparation de plats ou la création de bombes de bain, et des récompenses pour décorer un studio Barbie. Elle offre aussi des thèmes variés comme les animaux, l'astronaute, le styliste, et bien d'autres, pour stimuler la créativité et l'imagination des enfants. Télécharger le jeu Barbie Color Creations+

FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v2.0.3, 618 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) FINAL FANTASY IV débarque sur Apple Arcade, après sa sortie initiale en 1991. Ce jeu légendaire, premier à introduire le système de combat Active Time Battle (ATB), propose des personnages mémorables et un scénario captivant. La version iOS offre des graphismes haute résolution, une interface optimisée pour les écrans tactiles, et une nouvelle fonction de carte qui ajoute de l'exploration. Parmi les nouveautés, on retrouve des dialogues doublés, une bande-son accessible à tout moment et une gestion flexible de la difficulté. Le système de sauvegarde amélioré permet de jouer à son rythme grâce aux sauvegardes automatiques et intermédiaires. On a adoré le portage sur App Store, la version "+" est immanquable ! Télécharger le jeu FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+





FF IV: THE AFTER YEARS+ (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v1.0.7, 595 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) FINAL FANTASY IV : LES ANNÉES SUIVANTES, désormais disponible sur Apple Arcade, est une suite en 3D de FINAL FANTASY IV, se déroulant presque vingt ans après les événements du premier jeu. Le joueur y suit le fils de Cécil et Rosa, Céodore, ainsi que d'autres personnages dans 10 chapitres, avec des histoires entrecroisées, notamment celles de Kaïn et des Sélénites. Le système de combat utilise la jauge ATB traditionnelle et introduit des éléments innovants comme les phases lunaires, influençant la puissance des attaques, et les Coopérations, des attaques combinées entre personnages. Le jeu propose aussi une carte radar, une compatibilité avec le Game Center pour des réalisations, et la sauvegarde sur le Cloud. Télécharger le jeu FF IV: THE AFTER YEARS+





FINAL FANTASY+ (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v0.9.0, 387 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) Final Fantasy Pixel Remaster est une version modernisée en 2D du premier jeu de la célèbre franchise. Les joueurs incarnent les Guerriers de la Lumière, qui doivent restaurer le pouvoir des cristaux pour sauver le monde des ténèbres. Le jeu propose des graphismes pixel art réimaginés, avec des personnages créés par Kazuko Shibuya, et une bande-son réarrangée sous la supervision de Nobuo Uematsu. Le gameplay a été amélioré avec une interface modernisée, des options de combat automatique, la compatibilité avec les manettes et des fonctionnalités supplémentaires comme la désactivation des combats aléatoires et l'augmentation de l'expérience gagnée. Le jeu conserve toute la magie de l'original tout en offrant des améliorations de confort et de jouabilité. Télécharger le jeu FINAL FANTASY+





Skate City: New York (Jeu, Action, , v1.0, 878 Mo, iOS 13.0, Snowman) Après Skate City, puis la version Tokyo, Skate City: New York vous plonge dans l'univers du skate à travers les rues emblématiques de New York, offrant une expérience immersive où vous pouvez maîtriser une multitude de figures. Le jeu permet de réaliser des combos impressionnants dans des spots de skate réels et célèbres, tout en évitant les obstacles comme les taxis et les piétons. Vous pouvez explorer la ville, avec ses passages souterrains, ses tunnels de métro et ses fronts de mer, grâce à une génération procédurale qui crée de nouveaux parcours à chaque exploration. Que vous soyez un skater débutant ou expérimenté, le jeu propose un guide interactif pour vous aider à réussir les figures et enchaîner des combos spectaculaires. En mode *Free Skate*, vous pouvez également personnaliser vos sessions et skater sur les spots de votre choix, tandis que le mode *Défi* vous propose des mini-sessions pour tester vos compétences. Télécharger le jeu Skate City: New York

Gears & Goo (Jeu, Stratégie, , v0.2, 1,5 Go, iOS 1.0, Resolution Games AB) Gears & Goo est un jeu d'action dynamique où vous dirigez une armée de Sodariens dans une bataille pour le contrôle du sodalite. Vous gérez des ouvriers pour collecter des ressources, occuper des tourelles et envoyer des vagues de troupes excentriques, tout en utilisant des sorts stratégiques pour semer le chaos. Construisez votre base, débloquez de nouvelles unités et profitez de l'action intense face aux Oozers.



Le jeu propose une campagne amusante et rejouable, mettant l'accent sur la collecte d'étoiles et l'amélioration des unités. Avec une interface simple et accessible pour les débutants, il offre aussi une profondeur qui séduira les joueurs expérimentés. Gears & Goo combine simplicité et stratégie, assurant un gameplay captivant et stimulant sans devenir trop complexe. Télécharger le jeu Gears & Goo

Little Cities: Diorama (Jeu, Simulation, , v1.0, 775 Mo, iOS 2.0, nDreams Limited) Ce jeu urbain classique avec une touche moderne permet de créer des villes interactives dans un monde en réalité mixte via Apple Vision Pro. Grâce à une interface intuitive et des commandes gestuelles, vous pouvez façonner des îles pleines de biomes, de magasins, d'industries et d'attractions, tout en profitant d'une ambiance sonore immersive. Votre ville prend vie en 3D, offrant une expérience créative infinie et interactive. Télécharger le jeu Little Cities: Diorama

Three Kingdoms HEROES (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 703 Mo, iOS 13.0, KOEI TECMO GAMES CO., LTD.) "Three Kingdoms HEROES" est un jeu de stratégie au tour par tour inspiré des classiques comme le shogi et les échecs, où la victoire dépend entièrement de la tactique et de l'intelligence. Les joueurs peuvent former une équipe unique composée de généraux célèbres issus de l'univers de "Romance of the Three Kingdoms", chaque unité ayant ses propres "Stratagèmes" ou compétences. Le jeu se distingue par des mécanismes de gameplay simples mais profonds, où la planification et l'usage des compétences sont essentiels pour triompher. En mode solo, les joueurs affrontent l'IA "GARYU", un adversaire spécialisé dans la guerre tactique, avec différents niveaux de difficulté. Télécharger le jeu Three Kingdoms HEROES





Trials of Mana+ (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v0.0.4, 3,3 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) "Trials of Mana" arrive sur Apple Arcade, offrant aux fans et nouveaux joueurs une aventure épique dans l'univers de la saga Mana. L'histoire suit la quête des héros pour sauver le monde, menacé par des forces maléfiques cherchant à libérer les bénévodons, créatures destructrices scellées dans les pierres de Mana. Le jeu propose un système de combat dynamique, des graphismes en 3D de qualité et une progression de personnages avec plus de 300 compétences et plusieurs classes à explorer. Avec un choix de 4 niveaux de difficulté, chaque joueur peut adapter l'expérience à son niveau. Télécharger le jeu Trials of Mana+





Rodeo Stampede+ (Jeu, Action, , v1.0, 757 Mo, iOS 13.0, Featherweight Games Pty Limite...) Préparez-vous pour l'aventure la plus sauvage de la savane, avec des courses effrénées à dos de buffles, éléphants et autres créatures incroyables. Domptez des animaux féroces et traversez des paysages époustouflants, tout en bâtissant un zoo exceptionnel où dinosaures et animaux exotiques cohabitent. Gagnez des récompenses en gérant votre empire zoologique et montrez à vos visiteurs des créatures fascinantes tout au long de votre épopée. Télécharger le jeu Rodeo Stampede+