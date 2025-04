Nouveaux jeux  Arcade en avril dont Katamari Damacy Rolling LIVE et RollerCoaster Tycoon

Apple Arcade, le service d’abonnement proposant plus de 250 jeux sans publicités, s’apprête à élargir son catalogue avec l’arrivée de six nouveaux titres le jeudi 3 avril, dont Katamari Damacy Rolling LIVE et RollerCoaster Tycoon Classic+. Comme l'a noté Apple dans son communiqué de presse, parmi les nouveaux venus, Katamari Damacy Rolling LIVE est le plus intéressant car lancé exclusivement sur Apple Arcade. Premier jeu original de la franchise Katamari en près de huit ans, il reprend le gameplay emblématique du « rouler, coller et grandir ».



Six jeux pour tous les goûts

En parallèle de Katamari, les jeux suivants seront disponibles le même jour :

Space Invaders Infinity Gene Evolve

puffies.

RollerCoaster Tycoon Classic+

The Game of Life 2+

Sesame Street Mecha Builders+

Katamari Damacy Rolling LIVE (Jeu, Action, , v1.0.0, 978 Mo, iOS 13.0, Bandai Namco Entertainment Inc...)

Dans ce jeu d’action décalé, exclusif à Apple Arcade, les joueurs agrandissent leur Katamari en ramassant des objets éparpillés sur la terre, tout en profitant d’un gameplay unique et fantaisiste accompagné d’une bande-son envoûtante mêlant divers genres. L’objectif est d’animer le « live stream » du roi en roulant le Katamari pour créer des étoiles, tandis que des commentaires de fans virtuels apparaissent au fil de la progression, l’audience grandissant avec le temps de jeu. En relevant les défis du roi et en augmentant leur nombre d’abonnés, les joueurs débloquent de nouvelles étapes dynamiques. Télécharger le jeu Katamari Damacy Rolling LIVE

SpaceInvaders InfinityGene EVO (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 799 Mo, iOS 13.0, TAITO Corporation) La série de tir culte fait son grand retour en exclusivité sur Apple Arcade avec Space Invaders Infinity Gene Evolve, mêlant une action palpitante à un gameplay intuitif qui permet de passer sans effort entre le mode classique et un style shoot-’em-up, tout en s’adaptant en temps réel aux schémas d’attaque des ennemis. Au fil de la progression, l’esthétique rétro évolue vers un jeu de tir 3D audacieux, débloquant des vaisseaux toujours plus puissants, y compris des chasseurs invités issus de grands classiques de TAITO comme Darius, Night Striker et RayStorm. Télécharger le jeu SpaceInvaders InfinityGene EVO

puffies. (Jeu, Casse-tête, , v1.0, 578 Mo, iOS 13.0, Lykkegaard Europe Limited) Ce jeu de puzzle relaxant revisite les casse-têtes classiques en y ajoutant le charme nostalgique des stickers gonflés, invitant les joueurs à résoudre des énigmes conçues à la main, à débloquer des packs de stickers thématiques et à constituer leur propre collection unique. Ils peuvent également se mesurer aux classements, relever des défis quotidiens pour améliorer leur score et grimper dans les rangs. Télécharger le jeu puffies.

RollerCoaster Tycoon Classic+ (Jeu, Simulation, , v1.0.393, 367 Mo, iOS 13, Atari) En fusionnant les éléments des deux opus les plus populaires et appréciés de la série, RollerCoaster Tycoon et RollerCoaster Tycoon 2, ce nouveau titre propose aux joueurs de concevoir et gérer des parcs extraordinaires dotés des attractions les plus extravagantes imaginables. Optimisé pour iPhone et iPad, RollerCoaster Tycoon Classic+ conserve la profondeur de gameplay et le style graphique distinctif des jeux PC à succès de Chris Sawyer, tout en intégrant trois extensions — Wacky Worlds, Time Twister et Toolkit — et en étant compatible avec iPhone, iPad et Mac. Télécharger le jeu RollerCoaster Tycoon Classic+

Sesame Street Mecha Builders+ (Jeu, , , v5.0.0, 535 Mo, iOS 13.0, StoryToys Limited) Dans Sesame Street Mecha Builders+, les jeunes apprenants accompagnent Mecha Elmo, Cookie Monster et Abby Cadabby dans une aventure STEM amusante où savoir et créativité se rencontrent. Conçu par StoryToys en collaboration avec Sesame Workshop, ce jeu mêle science, ingénierie, mathématiques et créativité à travers des mini-jeux et activités captivants. Les joueurs peuvent résoudre des énigmes, explorer la physique, s’initier au codage, mélanger des couleurs, composer de la musique et se lancer dans des missions palpitantes, tout cela à leur propre rythme. Télécharger le jeu Sesame Street Mecha Builders+

The Game of Life 2+ (Jeu, Jeux de société, , v1.0.1, 985 Mo, iOS 13.0, Marmalade Game Studio) La suite officielle du célèbre jeu de société arrive sur Apple Arcade, offrant encore plus de choix, d’aventures et de contenu exclusif. Avec mille vies à explorer, les joueurs tracent leur propre chemin — qu’il s’agisse de trouver l’amour, de viser une carrière de rêve, d’avoir des enfants ou d’adopter un animal, tout est possible. En exclusivité sur Apple Arcade, ils peuvent enfiler la tenue futuriste P.E.G. et découvrir 10 métiers uniques, allant de dresseur de dauphins à mécanicien quantique. Faites tourner la roue emblématique, affrontez les carrefours de la vie et visez la victoire à travers le bonheur, le savoir ou la richesse. Télécharger le jeu The Game of Life 2+

Détails de l’abonnement

Apple Arcade reste proposé à 6,99 € par mois en tant que service indépendant ou inclus dans le forfait Apple One, offrant un accès à sa bibliothèque croissante sans publicités ni achats intégrés.