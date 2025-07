The Serpent & The Seed transforme la bible en aventure interactive

Lancez-vous dans un voyage poétique avec The Serpent & The Seed (Le Serpent et la Graine), un jeu d'aventure musical disponible sur sur les mobiles iOS et Android. Développé par l'association caritative britannique Discipleship Tech, ce jeu mobile invite les joueurs à explorer un monde envahi par les épines et les chardons, dominé par un serpent menaçant.

Découvrez The Serpent & The Seed

Clairement inspiré par l'esthétique atmosphérique des jeux comme Superbrothers: Sword & Sworcery EP et autre Monument Valley, le jeu propose un scénario tiré d'histoires bibliques chrétiennes, mêlant une narration inspirée par la foi à un gameplay immersif.



Dans The Serpent & The Seed, les joueurs rejoignent un petit groupe de combattants de la liberté dans une quête pour découvrir un livre ancien – le dernier de son genre – censé détenir la clé pour vaincre le serpent. En naviguant dans cet univers magnifiquement conçu, vous découvrirez des récits de l'Ancien et du Nouveau Testament, du Jardin d'Éden à l'Apocalypse, tout en cherchant la graine d'Ève, symbole d'espoir et de salut. L'esthétique saisissante du jeu, associée à une bande-son envoûtante composée par Jim Guthrie, célèbre pour Superbrothers, crée une expérience sans égal, où ombre et beauté cohabitent.



Contrairement à de nombreux jeux abordant des thèmes religieux, celui-ci privilégie le gameplay au prêche, offrant une aventure narrative accessible à tous et agrémentée de mini-jeux et d'une histoire globale. Plus qu'un prisme chrétien, il s'agit d'une vue culturelle et historique sur le passé.

Notre avis

The Serpent & The Seed, magnifiquement réalisé, est une belle opportunité pour se plonger dans l'histoire (très condensée) de la Bible d'une manière interactive. Si l'ensemble est assez facile, les mini-jeux sont parfois ardus, comme le simili Flappy Bird, de quoi offrir un certain défi.

Un jeu gratuit

Disponible dès maintenant, The Serpent & The Seed invite les joueurs à découvrir une nouvelle approche de récits intemporels, enveloppée dans un écrin visuel et musical somptueux. Téléchargez-le dès aujourd'hui sur iOS ou Android (Play Store), que vous ayez 7 ou 77 ans.

Télécharger le jeu gratuit The Serpent & The Seed