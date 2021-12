5 ans après, Superbrothers: Sword&Sworcery enfin adapté aux nouveaux iPhone et iPad

Il y a des jeux qui ne meurent jamais comme Superbrothers: Sword&Sworcery, un titre sorti en 2011. Oui, c'était il y a 10 ans déjà, une époque où chaque nouveauté mobile était un évènement. Si l'excitation a largement disparu du fait du nombre et de la qualité générale des jeux mobiles, revoir d'anciennes gloires mises à jour pour les nouveaux appareils est un plaisir.

Superbrothers: Sword&Sworcery is back !

Officiellement intitulé Superbrothers : Sword & Sworcery EP, celui qu'on appelle couramment Sworcery, était donc sorti en mars 2011 sur iPad, arès une longue période de développement. Quoi qu'il en soit, Sword & Sworcery a ensuite remporté toutes sortes de prix et de reconnaissances, et n'a jamais vraiment été égalé.



Malheureusement, le jeu n'a pas été maintenu ces derniers temps, avec une dernière mise à jour qui remontait hier à 2016. Autant dire que Sworcery n'était même pas optimisé pour l'iPhone X et les iPad Pro. Depuis, une tonne d'appareils sont arrivés.



Finalement, les développeurs ont surpris tout le monde hier soir en publiant une mise à jour qui ajoute simplement la prise en charge de tous les derniers matériels et logiciels iOS. Rien de plus, rien de moins.

Voilà donc une occasion de se plonger dans l'un des meilleurs titres de l'App Store.

Superbrothers: Sword & Sworcery EP est un jeu d'aventure et d'exploration doté d'un style audiovisuel prononcé. En effet, si le traitement graphique particulier parait daté au premier abord, c'est en réalité le fruit d'un énorme travail. Et que dire de la bande-son qui vaut, à elle seule, le téléchargement.

Traversez un monde mythique, utilisez une epée pour vous battre & invoquer la magie pour résoudre des mysteres mystiques musicaux. Coopérez avec vos amis sur Twitter, vivez dans un monde video ludique affecté par les phases lunaires & aidez une moine guerrière errante à accomplir sa tâche tragique.

Télécharger Superbrothers: Sword&Sworcery à 3,99 €