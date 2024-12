Netflix lance Monument Valley 3 sur mobile (+ avis) !

Monument Valley s'est fait un nom depuis son passage dans la série House of Cards en 2016, largement justifié par son approche établissant de nouvelles normes dans le genre des puzzles. Apres un deuxième chapitre décevant, les trente développeurs de ustwo games avaient donc la pression pour le troisième opus, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Monument Valley 3 ne déçoit pas.

Le test de Monument Valley 3

Un récit inspirant

Le récit de Monument Valley 3 explore les thèmes de l'espoir, de la perte et de l'indépendance. Bien qu'il ne repose pas sur des dialogues approfondis, le jeu transmet toujours magistralement ses émotions à travers des animations délicates et des interactions entre personnages, permettant aux joueurs de s'imprégner d'un monde en décomposition, où la montée des eaux menace la stabilité générale. Vous, Noor, êtes désormais seule, chargée d'aider les autres et de redonner la lumière à un monde en désarroi.



L'esthétique visuelle s'inspire de l'art contemporain, avec des niveaux qui évoquent une floraison chaotique et des designs en origami, marquant un contraste avec les lignes épurées des précédents jeux.



Une fois n'est pas coutume, il s'agit d'un parfait prétexte pour jouer avec la perpective pour tenter de résoudre des énigmes toujours plus intelligentes les unes que les autres.

Un palpitant nouveau voyage dans un monde aux énigmes enchanteresses. Franchissez les illusions d’optique pour rassembler les habitants d’un village et les mener vers leur nouveau foyer.

Un gameplay soigné

Le gameplay de Monument Valley 3 est soigneusement structuré ; les premières étapes présentent doucement aux joueurs les énigmes basées sur la perspective, l'essence même de la saga. À mesure que vous avancez, les énigmes deviennent de plus en plus complexes, vous encourageant à scruter l'écran à la recherche d'indices subtils qui guident votre progression.



Contrairement à la suite parue en 2017, qui n'avait pas suffisamment innové, ce nouveau titre introduit des changements significatifs, incluant des niveaux aquatiques et des éléments naturels qui reflètent des thèmes écologiques et personnels. L'innovation est claire : l'eau monte, submergeant les structures emblématiques de la série, et les joueurs naviguent sur des étendues d'eau, symbolisant un renouveau visuel et narratif. Le jeu mélange alors les structures traditionnelles et rigides de type labyrinthe avec des niveaux plus ouverts, comme ceux où vous traversez des champs de blé, altérant ainsi votre approche de la résolution de problèmes.

© Netflix

L'autre nouveauté de MV3 est l'inclusion de segments de navigation dans certains chapitres, où vous naviguez dans des eaux parfois turbulentes pour relier des énigmes ou explorer de nouvelles zones de la carte, améliorant ainsi à la fois la profondeur du gameplay et la progression narrative.



Malgré qu'il s'agisse du troisième opus, Monument Valley ne donne pas la sensation de déjà-vu qu'on retrouve dans des licences similaires, notamment grâce à des énigmes savamment travaillées et qui oeuvrent à l'avancement du scénario.

Une durée de vie correcte

Lancé avec dix chapitres, le jeu promet du contenu supplémentaire avec une feuille de route claire pour les mises à jour 2025 affichées dans le menu de sélection des chapitres. En clair, Noor est loin d'avoir terminé son périple, et c'est tant mieux ! Une petite pépite qui permet de décompresser à l'ère d'un monde digital anxiogène.

Notre avis sur Monument Valley 3

Monument Valley 3 (puzzle) Prix gratuit Réalisation 5 / 5 Prise en main 5 / 5 Durée de vie 3,5 / 5 Equilibre In-App NC Notre avis 4,5 / 5

Télécharger Monument Valley 3

Le seul souci, c'est que Monument Valley 3 est réservé aux abonnés Netflix, sur iOS et Android (Play Store). Gratuit au téléchargement, il ne sera jouable qu'après avoir lié son compte de streaming.

D'ailleurs, pour attirer les joueurs, Netflix a intégré Monument Valley et Monument Valley 2 à son catalogue. Pas bête.

Télécharger le jeu Monument Valley 3