Le jeu Monument Valley 3 sera une exclusivité Netflix

Pas facile pour une entreprise comme Netflix de s’imposer dans le domaine des jeux sur mobile quand tout le monde a l’image d’un géant du streaming pour les contenus vidéos. Cependant, Netflix compte bien poursuivre ses investissements et frapper de gros coups pour convaincre ses abonnés d’utiliser Netflix pour jouer ! L’un des derniers coups de maître de Netflix concerne le célèbre jeu Monument Valley, on vient d’apprendre que les créateurs du jeu ont passé un accord d’exclusivité pour que le jeu soit distribué sur Netflix.

Monument Valley 3 sera une exclusivité Netflix

Le jeu emblématique Monument Valley revient bientôt avec un nouvel épisode qui promet d’enchanter à nouveau les amateurs de puzzles visuels. Développé par le studio acclamé Ustwo Games, Monument Valley 3 sera disponible en exclusivité pour les abonnés de Netflix, y compris ceux qui bénéficient de l’abonnement avec publicités à 5,99 €/mois. La date de sortie est fixée au 10 décembre 2024 et le jeu sera accessible sur iOS et Android. Ce choix plutôt surprenant pourrait s’expliquer par le fait que le studio Ustwo Games et Netflix aient trouvé un accord financier, comme le fait Apple chaque mois pour introduire de nouveaux jeux sur Apple Arcade.



Les deux premiers volets de la série Monument Valley ont captivé les joueurs avec leur combinaison unique d’énigmes basées sur la perspective, inspirée par l’art optique et l’architecture impossible. Ces jeux ont non seulement été acclamés par la critique, mais ont également marqué les esprits par leur narration et leurs graphismes époustouflants.

À quoi s’attendre dans Monument Valley 3 ?

Dans Monument Valley 3, les joueurs incarneront Noor, un personnage déterminé à découvrir une nouvelle source de pouvoir avant que la lumière du monde ne disparaisse définitivement. Le récit promet d’être riche en émotions, plongeant les joueurs dans un univers où la manipulation de l’architecture et de la perspective sera au cœur de l’expérience.



Le troisième volet de la série va introduire plusieurs fonctionnalités inédites, parmi les nouveautés :

Nouveaux styles artistiques et paysages impossibles : chaque chapitre de Monument Valley 3 va proposer des environnements distincts, inspirés par l’architecture mondiale et les œuvres d’artistes expérimentaux.

: chaque chapitre de Monument Valley 3 va proposer des environnements distincts, inspirés par l’architecture mondiale et les œuvres d’artistes expérimentaux. Exploration en bateau avec navigation libre : une toute nouvelle dimension de gameplay va permettre aux joueurs de naviguer à travers des paysages immersifs, ce qui va ajouter une couche supplémentaire d’exploration et de découverte.

: une toute nouvelle dimension de gameplay va permettre aux joueurs de naviguer à travers des paysages immersifs, ce qui va ajouter une couche supplémentaire d’exploration et de découverte. Mécaniques innovantes : chaque niveau va introduire des mécanismes uniques, forçant les joueurs à repenser leur approche pour résoudre les énigmes. Ces nouvelles mécaniques va enfichir la complexité des puzzles tout en préservant l’essence du gameplay qui a fait la renommée du jeu.

Les abonnés Netflix peuvent dès à présent se préparer à plonger dans cette nouvelle aventure visuelle à partir du 10 décembre 2024. À noter que cette exclusivité pour Monument Valley 3 ne concerne pas les deux premiers jeux qui resteront distribués sur l’App Store sans nécessité d’avoir un abonnement Netflix pour y jouer.