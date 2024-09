Netflix date Monument Valley 3 et annonce Street Fighter 4, Civilization IV et Battleship

1 com

Lors de l'événement Geeked Week de Netflix cette semaine, nous avons eu enfin plus d'informations sur Monument Valley 3. Le studio Ustwo Games explique que cette suite très attendue s'appuie sur ses prédécesseurs de plusieurs manières, notamment en ce qui concerne le gameplay, le style artistique et l'histoire. Mais pour marquer le coup, une nouvelle mécanique fait son apparition.



En outre, plusieurs jeux de grande qualité arrivent sur le service.

Monument Valley 3 vogue sur mobile

Un palpitant nouveau voyage dans un monde aux énigmes enchanteresses. Franchissez les illusions d’optique pour rassembler les habitants d’un village et les mener vers leur nouveau foyer.

Comme expliqué lors de l'annonce initiale, le changement le plus notable dans Monument Valley 3 est probablement l'introduction de la navigation en bateau. Vous pourrez diriger le bateau dans presque toutes les directions, ce qui, selon Jennifer Estaris, directrice du jeu, signifie que "le jeu n'est plus limité aux espaces géométriques". En plus des cubes qui se déplient pour transporter la nouvelle héroïne, Noor, sur différents plans, Monument Valley 3 repose en grande partie sur la "déconstruction de ce que nous connaissons". Décidément.

Ces innovations permettent de créer de nouveaux casse-têtes et visuels, tandis que les joueurs évoluent dans des espaces architecturaux impossibles, inspirés du style de MC Escher. En accord avec cette idée, Ustwo a modifié le style artistique, adoptant des formes plus douces et abstraites. Le résultat est un univers familier, mais évoquant un souvenir flou. De plus, la bande-son, interprétée par un orchestre de 18 musiciens, promet de susciter des émotions chez les joueurs.

Alors que le premier jeu abordait le thème du pardon et que la suite racontait une histoire de passage à l'âge adulte, Monument Valley 3 se concentre sur les thèmes de l'espoir, de l'unité et de la résilience. Noor, apprentie gardienne de phare, est chargée de trouver une nouvelle source d'énergie avant que la lumière ne disparaisse du monde à jamais.

Chacun des trois jeux Monument Valley est indépendant avec sa propre histoire. Cela signifie que vous pouvez plonger directement dans Monument Valley 3 sans avoir joué aux deux premiers, bien que nous ne pouvons que les conseiller (Monument Valley et Monument Valley 2).

Monument Valley 1 est désormais disponible pour les abonnés Netflix sur iOS et Android, et sa suite, le numéro 2, sera disponible sur la plateforme le 29 octobre. Monument Valley 3 fera quant à lui ses débuts en exclusivité sur mobile via Netflix le 10 décembre.

D'autres jeux à venir

Netflix a également révélé d'autres nouveautés liées au jeu mobile lors de la Geeked Week. Sa version multijoueur de Battleship, qui comprend des armes spéciales et des modes classés, sera disponible à partir du 24 septembre. Les abonnés auront également accès à Civilization IV et Street Fighter IV CE sur leurs appareils mobiles sans coût supplémentaire, la version Netflix de ce dernier jeu prenant en charge le cross-play entre iOS et Android.

De plus, Netflix a dévoilé un nouvel aperçu de Squid Game: Unleashed, avant son lancement en tant que jeu multijoueur plus tard cette année. Pour conclure, un premier aperçu de Blood Line: A Rebel Moon Game, basé sur les films Rebel Moon de Zack Snyder, a été présenté. Ce jeu d'action coopératif, développé par Super Evil Megacorp (créateurs de Vainglory), sortira en exclusivité sur Netflix en 2025.

