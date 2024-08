Squid Game : Unleashed, un multijoueur à venir chez Netflix Games

Le prochain jeu de Netflix basé sur la série qui a marqué l'année 2021, Squid Game, arrive bientôt. Selon le compte officiel, Squid Games : Unleashed sera dévoilé lors de la Gamescom 2024, soit la semaine prochaine. Si nous n'en savons pas vraiment plus à son sujet, Netflix Games assure simplement qu'il s'agit d'un jeu où les joueurs pourront s'affronter avec leurs amis dans des jeux reconnaissables de la série coréenne.

Un premier jeu Squid Games

En tant que « first look » prévu pour la Gamescom 24, nous devrions avoir droit à une bande-annonce ainsi qu'à un peu de gameplay. Et pourquoi pas avec des précommandes sur App Store et Play Store.



En ce qui concerne la date de sortie, les résultats des investisseurs pour le deuxième trimestre 2024 mentionnent que le jeu sera synchronisé avec la saison 2 de Squid Game. La saison 2 de Squid Game sera diffusée sur Netflix le 26 décembre 2024 (et la troisième saison sortira en 2025). Le lancement se fera donc d'ici quatre mois.

Netflix toujours plus loin dans les jeux

En outre, la lettre aux actionnaires a rappelé que les efforts de l'entreprise en matière de jeux en sont encore à leurs débuts, mais qu'elle a connu le succès en reprenant Grand Theft Auto et autre Hades, ainsi qu'en lançant des jeux basés sur sa propriété intellectuelle. Elle a cité Netflix Stories comme un bon exemple, avec Too Hot To Handle qui a également enregistré d'énormes téléchargements sur les jeux Android et iOS. L'outrecuidance de Netflix commence d'ailleurs à faire peur à Apple Arcade, qui ne parvient toujours pas à dépasser les 300 titres et qui voit, chaque mois, des jeux quitter son catalogue pour revenir sur l'App Store de manière indépendante, cf The Pinball Wizard cette semaine par exemple.



À date, Netflix compte plus de 100 titres de jeux mobiles, tandis que l'offre de jeux en streaming (titres pouvant être joués sur un navigateur web par certains utilisateurs dans certains pays) comptait dix titres jouables.