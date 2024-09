Netflix Games annonce 4 séries interactives : Perfect Match, Too Hot to Hand 3, Selling Sunset, etc

Netflix élargit son "univers de la réalité" avec de nouveaux jeux interactifs : Netflix Stories : Perfect Match, Too Hot to Handle 3, The Ultimatum : Choices, et Netflix Stories : Selling Sunset. Il s'agit en quelque sorte de titres pensés comme des séries jouables pour les abonnés, en rapport avec les programmes du géant américain.

Pour faire durer le plaisir

Netflix vient d'annoncer une expansion de son "univers de réalité" avec quatre nouveaux jeux interactifs dont la sortie est prévue cette année. Fort du succès de ses titres précédents, Netflix continue d'innover dans le domaine de la fiction interactive. Les prochains jeux comprennent Netflix Stories : Perfect Match, Too Hot to Handle 3, The Ultimatum : Choices et Netflix Stories : Selling Sunset, permettant aux joueurs de s'immerger dans les univers de leurs séries préférées, avec des apparitions de personnages populaires et du contenu exclusif sur Netflix Games.

Titres déjà disponibles sur Netflix Games

Avant de se plonger dans les nouveautés, rappelons que plusieurs titres du même genre sont déjà disponibles sur Netflix Games. Il s'agit notamment de récits interactifs et de jeux d'aventure comme Love is Blind, Too Hot to Handle 2 et autres la casa De papel.

Prochaines sorties

Netflix Stories : Perfect Match

Date de sortie : 6 juin

Ce nouveau jeu place les joueurs dans la dernière saison de la série, leur permettant d'interagir avec des personnages comme Nick Lachey et de naviguer dans les complexités de l'appariement.

Too Hot to Handle 3



Date de sortie : 18 juillet

Les joueurs peuvent s'incruster dans la retraite, provoquer des drames et mettre en relation des célibataires dans cette version interactive de la série de télé-réalité à succès. Les pré-inscriptions sont en cours.

The Ultimatum : Choices

Date de sortie : non communiquée

Ce jeu permet aux joueurs d'endosser le rôle d'un concurrent qui doit décider s'il doit épouser son partenaire actuel ou trouver un nouvel amour. Des personnages tels que Chloe Veitch apparaissent dans ce jeu.

Selling Sunset

Date de sortie : Automne 2024

Les joueurs deviennent le nouvel agent de la meilleure société de courtage de luxe de Los Angeles, dans le but de vendre leur chemin vers le sommet et d'obtenir une liste de Bel Air de 100 millions de dollars.

Avez-vous déjà joué à l'un des jeux Netflix Stories existants ? Que pensez-vous de ces nouvelles annonces ?