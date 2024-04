La série Berlin s'offre un jeu mobile : "La casa de papel : Le dilemme"

La semaine dernière, Netflix a lancé "Berlin", une série très attendue, et pour cause. Il s'agit à la fois d'un spin-off et d'un préquel de Money Heist, connu sous le nom de La Casa de Papel chez nous. Pour bien commencer l'année 2024, Netflix a eu la bonne idée d'accompagner le lancement par un jeu vidéo mobile : La casa de papel : Le dilemme (Money Heist : Ultimate Choice en anglais).

Découvrez le jeu associé à "Berlin"

Cette histoire interactive est signée Boss Fight, le studio interne de Netflix. Vous incarnez un nouveau membre de l'équipe du professeur, chargé d'infiltrer le monde des ventes aux enchères d'œuvres d'art clandestines en Espagne.

Pour eux, c'est un boulot. Pour vous, c'est personnel. À vous de choisir : vengez votre famille ou soutenez votre équipe dans ce thriller interactif.



Joignez-vous à l'équipe du Professeur pour une mission palpitante dans cette fiction narrative qui se déroule dans l'univers de "La casa de papel", quelque temps avant l'intrigue de la série.

Comme vous pouvez vous en douter, vos décisions influenceront le déroulement de l'histoire, avec des arnaques, de la trahison et de la romance. Le jeu vous plonge dans une intrigue où vous devrez choisir entre la vengeance et l'amour, ce qui n'est pas sans rappeler des titres comme Reigns. Sauf qu'ici, les interactions sont plus poussées, avec par exemple des casse-têtes.



Vous portez un secret et devez décider si vous soutiendrez vos complices ou si vous poursuivrez vos intérêts personnels. Au cours de l'histoire, vous aurez l'opportunité de collaborer avec des personnages intrigants, y compris un ami d'enfance qui vous aide à planifier le crime parfait. Les décisions prises détermineront si vous trouverez l'amour ou serez confronté à des tensions.



"Casa de Papel: Le Jeu" offre une expérience immersive dans l'univers de "La Casa de Papel", racontant une histoire inédite qui sert de prélude au premier grand braquage de l'équipe. Une aventure pour les fans de la série qui est accessible à tous, car notamment traduite en français.



Comme pour Apple Arcade, Il faut évidemment un abonnement Netflix actif pour pouvoir lancer le jeu.

Télécharger le jeu gratuit La casa de papel : Le dilemme