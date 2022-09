PAKO Highway est un jeu d'arcade dérivé de la série PAKO sur mobile

PAKO Highway est un spin-off de la saga des petits gars du studio Tree Men Games. Après un test via un accès anticipé ces dernières semaines, le nouveau PAKO est maintenant disponible gratuitement sur iOS et Android. Alors que les précédents volets de "course poursuite en voiture" de PAKO étaient plutôt enfantins et vus de haut, PAKO Highway tente de capturer la sensation des jeux de course du début des années 2000 avec son gameplay rapide sur des autoroutes sans fin, le tout en vue plus classique.

Pako Highway s'inspire des classiques des années 2000

Conduisez sur des autoroutes sans fin, évitez les obstacles et gagnez du boost en effectuant des dépassements évités de justesse dans le trafic !

Outre son nouveau moteur 3D qui propose une jolie ambiance floutée, le nouveau jeu dispose de trois stations de radio (synthwave, electro et lofi house), de nombreuses voitures et de cinq styles de niveaux différents. D'autres seront ajoutés au fur et à mesure par les développeurs. Votre but est d'aller le plus loin possible en évitant le trafic et les obstacles, tout en utilisant vos boosters pour aller toujours plus vite.



Voici une partie du gameplay à découvrir dans la nouvelle bande-annonce de PAKO Highway :

Si vous souhaitez l'essayer, vous pouvez télécharger gratuitement PAKO Highway sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Il n'y a actuellement pas de moyen de payer pour supprimer les publicités, mais cette option pourrait être ajoutée à l'avenir. Pour l'instant, Tree Men Games se concentre sur la version mobile, mais la version itch.io pourrait également être mise à jour pour PC et Mac.



Quel est votre jeu PAKO préféré ?

Télécharger le jeu gratuit Pako Highway