Le délirant Exploding Kittens arrive sur Netflix en jeu et en série

⏰ Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Netflix continue son expansion dans le domaine du jeu en s'associant avec les créateurs du jeu de cartes loufoque Exploding Kittens pour un titre mobile et une série télévisée basés sur la franchise populaire. Exploding Kittens - The Game, décrit comme "une version exclusive du jeu mobile bien-aimé", sera lancé en mai, tandis que la série télévisée, "une série comique animée pour adultes", sera lancée en 2023. Le nouveau titre viendra renforcer une gamme croissante de titres mobiles disponibles pour jouer gratuitement avec un abonnement à Netflix.

Une version du jeu Exploding Kittens spéciale Netflix

Si vous êtes un joueur mobile, vous savez peut-être qu’un version d'Exploding Kittens est déjà disponible sur l'App Store et le Google Play, mais la version de Netflix comprendra deux cartes exclusives au lancement. Au fil du temps, de nouvelles cartes et de nouveaux mécanismes de jeu seront proposés "sur le thème de la série animée". La version d'Exploding Kittens actuellement disponible (qui est un jeu payant) restera sur les magasins d'applications après le lancement de la nouvelle version, explique Tawni Argent, porte-parole de Netflix. Il s’agit d’une sorte de roulette russe avec des cartes.

Dans cette version hautement stratégique de la roulette russe, les joueurs tirent des cartes jusqu'à ce que quelqu'un tire un chaton explosif. À ce moment-là, le chaton explose, il est mort et sort du jeu, sauf si le joueur possède une carte Désamorçage, qui permet de désamorcer le chaton à l'aide de pointeurs laser, de caresses et de sandwichs à l'herbe à chat. Toutes les autres cartes de la pioche sont utilisées pour déplacer, atténuer ou éviter le chaton explosif.

Malheureusement, les progrès, les packs d'extension ou les sauvegardes que vous pourriez avoir dans les versions mobiles actuelles ne seront pas transférés dans le jeu de Netflix, car il s'agit de deux titres distincts.



En novembre dernier, Netflix a lancé sa première sélection de jeux iOS pour iPhone et iPad. En utilisant les achats in-app d'Apple, les abonnés de Netflix peuvent jouer à des jeux comme Stranger Things 1984, This is a True Story, Shattered Remastered et autres, avec des ajouts réguliers depuis.

Une série tv déjantée bientôt sur Netflix

La série télévisée à venir promet d'être aussi loufoque que vous pouvez l'imaginer. "Dans la série animée, intitulée Exploding Kittens, le conflit éternel entre le Ciel et l'Enfer atteint des proportions épiques lorsque Dieu et le Diable sont envoyés sur Terre - dans le corps de chats domestiques trapus", selon le synopsis d'un communiqué de presse.

meet the cast of the new Netflix animated comedy series, EXPLODING KITTENS - produced by comedy legends Mike Judge and Greg Daniels pic.twitter.com/UA8nWNAguA — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) April 18, 2022





Les producteurs exécutifs de la série sont Mike Judge et Greg Daniels, connus pour leur travail sur King of the Hill, et les créateurs du jeu, Elan Lee et Matthew Inman. Inman, qui a également créé la bande dessinée populaire The Oatmeal et un jeu mobile sur le thème des chats appelé Kitty Letter, sera également le showrunner.

