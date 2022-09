Officiel : 4 nouveaux jeux Assassin's Creed + une série Netflix

Si vous pensiez que l'avenir de la licence Assassin's Creed était un peu flou, Ubisoft vient de stopper toutes vos interrogations. Lors d'un showcase qui s'est déroulé hier soir, le studio a présenté l'avenir de la série pour les cinq années à venir. Décryptons tout cela ensemble.

Assassin's Creed : Mirage, Red, Exe, Jade

Hier soir, lors de son Assassin's Creed 2022 Showcase, Ubisoft n'a pas fait dans la demi-mesure et a présenté quatre nouveaux jeux Assassin's Creed qui sortiront dans les années à venir. En plus de l'extension "Le dernier chapitre" qui sera accessible en fin d'année sur Assassin's Creed Valhalla, nous savons désormais que le prochain opus s'intitulera Assassin's Creed Mirage.



Un nouvel épisode qui devrait revenir aux sources de la saga, à savoir avec un arc narratif puissant (un peu plus court du coup) et un système d'enchaînement des missions "classique". Ce ne sera pas un open-world. Pour ce qui est de l'histoire ou plutôt de l'époque, nous incarnerons Basim, passé de simple voleur à maître assassin dans les rues de Bagdad des années 1860. Un épisode qui sortira en 2023 sur toutes les plateformes (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series).

Pour la suite, Ubisoft prévoit de nous faire voyager au Japon avec Assassin's Creed Red et au pays des sorcières avec Assassin's Creed Exe. Deux nouveaux opus qui repasseront du côté open-world RPG pour ce qui est du gameplay. Deux jeux qui s'inscrivent dans le nouveau projet Infinity (encore un peu flou) d'Ubisoft. Pour ce qui est des dates de sortie, ce ne sera pas avant 2024 et peut-être même 2025.



Enfin, pour ce qui est du quatrième jeu, nous basculerons cette fois-ci sur mobile. Le jeu mobile étant en pleine explosion, Ubisoft ne pouvait pas rater l'occasion d'importer l'une de ses licences légendaires sur cette plateforme. Peu d'infos encore une fois mais les premières images dévoilées étaient plutôt jolies pour un jeu mobile. Comme Red et Exe, il faudra patienter au minimum jusqu'à 2024.



En conclusion de ce showcase riche en annonces, nous avons eu le droit à la confirmation d'une série Assassin's Creed en préparation sur Netflix. Pour rappel, il y a deux ans, le géant du streaming avait déjà annoncé deux séries sur l'univers du jeu. Espérons qu'elle soit de qualité contrairement au film paru il y a quelques années qui avait fait couler beaucoup d'encre. Une fois de plus, ne soyez pas pressé, car il faudra patienter encore quelques années.

Récapitulatif du programme Assassin's Creed :