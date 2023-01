OPUS: Prism Peak est le dernier opus de la série de jeux d'aventure narratifs

La série de jeux d'aventure narratifs OPUS du studio SIGONO a toujours été très appréciée sur iPhone. On a eu droit à trois jeux, le premier jeu de la série, OPUS: The Day We Found Earth, est sorti sur les appareils mobiles en 2015. En 2017, le jeu complémentaire OPUS: Rocket of Whispers a également fait ses débuts sur mobile, avant le troisième jeu, OPUS : Echo of Starsong, qui a été le premier à sortir sur PC, avant de nous arriver en 2022. Et bien le quatrième titre arrive prochainement.

OPUS: Prism Peak annoncé

Le dernier opus de la saga, intitulé OPUS: Prism Peak, a été dévoilé par SIGONO. Les développeurs le décrivent comme "un croisement entre What Remains of Edith Finch et les films de Makoto Shinkai, où les joueurs partent pour un voyage nostalgique afin d'explorer les regrets du passé" et le qualifient de "frère spirituel" du précédent OPUS: Echo of Starsong. Regardez la bande-annonce de Prism Peak ci-dessous :

OPUS : Prism Peak est une aventure narrative où vos choix mènent à des fins divergentes. Incarnez un photographe perdu dans un royaume éthéré et dévoilez ses mystères avec votre appareil photo pour retrouver votre chemin.

Le patron du studio avait déjà évoqué Prism Peak en novembre 2022, mais le jeu était alors connu sous le nom de Project Mountain. Mais l'entreprise visait alors les services d'abonnement de jeux comme Apple Arcade ou Netflix Games, car Echo of Starsong avait cartonné sur le Xbox Game Pass.



Pour le moment, rien ne nous garantit que nous aurons bien droit à Prism Peak sur mobile. Le jeu est prévu sur PC et possède sa propre page Steam. Nous mettrons à jour l'article dès que l'information tombera...



En attendant, vous pouvez tester l'excellent Echo of Starsong :

Télécharger OPUS: Echo of Starsong à 10,99 €