OPUS: Echo of Starsong arrive sur l'App Store

Sorti en mai dernier sur Nintendo Swtich, le jeu OPUS Echo of Starsong de Sigono s'appellait même OPUS : Echo of Starsong Full Bloom Edition, car il intégrait un nouveau ensemble de voix. Ce jeu d'aventure de style roman visuel a trouvé son public grâce à une histoire et une réalisation de qualité.



La version iOS est une version premium qui arrive avec toutes les mises à jour incluses dès le début.

Une aventure primée

Regardez le trailer d'OPUS : Echo of Starsong ci-dessous :

Echo of Starsong est un jeu d'aventure narratif comprenant des énigmes. Eda, une jeune femme qui possède le don d'entendre d'étranges ondes sonores appelées "starsong", croise la route d'un jeune homme à la recherche de leur point d'origine. Ensemble, ils s'aventureront jusqu'au centre de l'univers afin de résoudre un mystère ancestral appelé RIVERS. Le titre de Sigono a été primé à de nombreuses reprises, notamment pour son scénario et sa musique inoubliable.



Si vous souhaitez jouer à OPUS : Echo of Starsong sur iOS, vous pouvez le précommander pour 9,99 € jusqu'au lancement. Le prix augmentera d'environ 10 % après coup.



Si vous avez une Switch ou Steam, vous pouvez le récupérer sur les magasins respectifs, mais trois fois plus cher. En tout cas, ce portage rapide est une bonne surprise, rendez-vous le 17 novembre pour le télécharger sur App Store et Play Store. Attention, tout est en anglais.



Télécharger le jeu OPUS: Echo of Starsong