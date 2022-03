Netflix rachète le studio Next Games (The Walking Dead, Stranger Things...)

Ce n'est plus une surprise, le géant Netflix a de grandes ambitions dans le secteur du jeu vidéo, notamment pour se démarquer d'une concurrence toujours plus présente. Après avoir annoncé le rachat du studio Night School Studio (Oxenfree) en septembre dernier, la firme a lancé son propre service de jeux sur iOS et Android, permettant aux abonnés de profiter d'un petit catalogue qui se remplit petit à petit.

L'annonce du jour va dans ce sens puisque Netflix dévoile l'acquisition du studio Next Games pour la somme de 65 millions d'euros. Il faut dire que les deux groupes se connaissent déjà puisque Next Games a donné naissance à des jeux autour de The Walking Dead et Stranger Things, deux séries diffusées au sein de service de streaming.

Mike Verdu, vice-président en charge des jeux vidéo chez Netflix :

Avec notre vision et notre passion communes pour les jeux, nous sommes impatients d'accueillir Next Games et sa ville qui abrite certains des meilleurs créateurs de jeux mobiles au monde. Helsinki est également proche d'autres villes européennes où l'on trouve de grands talents, ce qui nous permettra d'étendre nos capacités internes de développement de jeux. Bien que nous n'en soyons qu'au début dans le domaine des jeux, je suis convaincu qu'avec Next Games, nous serons en mesure de constituer un portefeuille de jeux de classe mondiale - sans publicité ni achat intégré - qui raviront nos abonnés dans le monde entier.

Un deal qui permettra à Netflix d'appuyer sa présence dans le marché du jeu vidéo, tandis que Next Games pourra profiter de la popularité du service pour potentiellement toucher 222 millions d'abonnés avec ses futures créations.



