Netflix rachète le studio Spry Fox derrière le jeu Cozy Grove

Le développeur de Cozy Grove, Spry Fox, qui a également publié Triple Town et d'autres jeux mobiles, vient d'être racheté par Netflix. Si vous êtes vous-même un joueur sur téléphone ou tablette, vous savez probablement combien de jeux de qualité Netflix a apporté à iOS et Android depuis quelques mois. La société a également étendu ses propres efforts en matière de jeux par le biais d'acquisitions et Spry Fox est désormais le sixième studio de jeux interne de Netflix, le précédent étant Next Games.

Netflix s'offre l'équipe du jeu Cozy Grove

L'annonce officielle mentionne également que les jeux existants de Spry Fox resteront téléchargeables et disponibles sur leurs plates-formes actuelles et que le prochain Cozy Grove 2 ne subira aucun changement de développement. Selon l'équipe, cet accord permettra à l'équipe de se concentrer sur l'amélioration des jeux.



Si vous n'avez pas encore joué à Cozy Grove sur Apple Arcade, regardez le trailer ci-dessous :

Netflix continue donc de pénétrer le domaine du jeu vidéo, toujours dans le but de conserver ses abonnés le plus possible sur sa plateforme. Après avoir perdu plusieurs millions de clients pour la première fois il y a quelques mois, le géant du streaming avait accéléré sur son service Netflix Games en annonçant pas moins de 50 jeux avant la fin de l'année, sans surcoût pour ses utilisateurs. Et parmi eux, certains gros titres comme Oxenfree.

Si vous souhaitez jouer à Cozy Grove sur Apple Arcade, vous pouvez l'obtenir sur l'App Store moyennant un abonnement à 4,99 euros par mois. Il s'agit d'un jeu d'aventure assez original qui mélange vie sociale et crafting, le tout dans une ambiance adorable et ludique. Une partie peut durer des mois...



Espérons en tout cas que Netflix ne le fasse pas retirer prochainement.

