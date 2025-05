Apple rachète son premier studio de jeu-vidéo avec RAC7

Apple franchit une étape historique en rachetant pour la première fois de son histoire un studio de jeux vidéo. La firme de Cupertino vient d'acquérir RAC7, le studio de deux personnes derrière Sneaky Sasquatch, l'un des jeux les plus populaires d'Apple Arcade depuis son lancement en 2019.

Une acquisition stratégique pour Apple Arcade

Cette acquisition marque un tournant pour Apple, qui n'avait jamais racheté de développeur de jeux auparavant. RAC7, composé uniquement de deux développeurs, a créé plusieurs titres remarqués comme Dark Echo et Splitter Critters, mais c'est avec Sneaky Sasquatch qu'ils ont véritablement percé sur Apple Arcade.

Le jeu d'aventure est rapidement devenu l'un des 71 titres de lancement les plus appréciés du service, recevant régulièrement des mises à jour qui ont fidélisé sa communauté. Apple Arcade Senior Director Alex Rofman avait d'ailleurs cité Sneaky Sasquatch comme l'une des grandes réussites du service, mentionnant que des enfants du monde entier demandent des anniversaires à thème du jeu.

Une situation unique selon Apple

Apple tient à préciser que cette acquisition reste exceptionnelle et ne présage pas d'une nouvelle stratégie gaming massive. "Nous adorons Sneaky Sasquatch et sommes ravis que l'équipe de RAC7 ait rejoint Apple pour continuer leur travail avec nous", déclare un porte-parole de la firme. Reste que cette acquisition peut être l'arbre qui cache la forêt et, à travers ce mouvement, Apple veut montrer qu'elle s'intéresse toujours au jeu-vidéo. Impossible de savoir si c'est le début d'une (longue) série même si on le souhaite.

L'équipe continuera de fonctionner comme un studio interne, se concentrant sur le développement de Sneaky Sasquatch et son évolution sur Apple Arcade. Cette approche permet à Apple de sécuriser l'un de ses contenus les plus performants tout en maintenant sa collaboration avec les studios tiers pour enrichir son catalogue de plus de 200 jeux.



