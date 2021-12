Splitter Critters+ est disponible sur Apple Arcade

Le nouveau titre du jour sur Apple Arcade se nomme Splitter Critters+, un jeu de réflexion original qui avait déjà connu un franc succès sur App Store à sa sortie en 2017 sous le nom de Splitter Critters. Cette nouveauté vient garnir la catégories des "classiques", ceux qui profitent d'un traitement "+" leur conférant la totalité du contenu mis à jour, entièrement compatible avec les derniers appareils et sans pub ni in-app.

Splitter Critters+ est de sortie pour les abonnés

Votre objectif est le suivant : pourfendre le terrain et le remodeler pour guider les créatures vers leur vaisseau. À travers des planètes hautes en couleurs, de nombreuses énigmes bien ficelées et des mécaniques novatrices vous attendent. Un voyage pour tous les joueurs rythmé par une bande-son immersive et spécifique à chaque monde (mettez un casque audio pour mieux en profiter). Regardez le traiter vidéo :



Concrètement dans Splitter Critters vous avez le pouvoir de hacher les niveaux du bout du doigt et de les déplacer pour guider les créatures vers leur vaisseau, un peu comme dans les Lemmings. Un mélange entre adresse et réflexion avec des mécaniques qui vous forceront à revoir votre manière de penser.



Splitter Critters a remporté un iPhone Game of the Year et un Apple Design Award en 2017, ce qui n’est pas rien.



Pour y jouer, vous devez avoir un abonnement Apple Arcade (ou pack Apple One) et au moins un appareil compatible comme un iPhone, un iPad, une Apple TV ou un Mac.

Télécharger le jeu Splitter Critters+