Splitter Critters+ et Dandara: Trials of fear+ en décembre sur Apple Arcade

Ceux qui possèdent un abonnement Apple Arcade vont obtenir deux nouveaux "Classiques" de l'App Store avec Splitter Critters et Dandara : Trials of Fear à venir bientôt. Prévus pour le mois de décembre, les deux titres vont recevoir le traitement "+" qui reprend le jeu original adapté aux derniers appareils, sans publicité, ni achat intégré.

Les joueurs auront besoin d'un abonnement Apple Arcade de 4,99€ par mois ou du forfait Apple One pour jouer à ces titres.

Splitter Critters+

Dans Splitter Critters, vous avez le pouvoir de couper le terrain du bout du doigt et de le remodeler pour guider les créatures vers leur vaisseau. Un mélange entre adresse et réflexion avec des mécaniques novatrices qui vous apprendront de nouvelles manières de penser. Votre voyage sera rythmé par la bande sonore immersive de chaque monde (mettez un casque audio pour mieux en profiter).



Splitter Critters a remporté un iPhone Game of the Year et un Apple Design Award en 2017, rien de moins. Sortie prévue le mois prochain.

Coming Soon to Apple Arcade: Splitter Critters+



Split worlds and save critters! Journey through a multitude of planets to swipe creatures back to their spaceship.



⏰ Get a reminder when it's available: https://t.co/FwuHslja6Q pic.twitter.com/d6oiQlbgQV — Apple Arcade (@AppleArcade) November 9, 2021

Télécharger le jeu Splitter Critters+

Dandara: Trials of Fear+

L’autre titre à venir en décembre se nomme Dandara: Trials of Fear qui obtient également le traitement "+".



Alors que le monde du Sel est au bord de l’effondrement, citoyens, autrefois libres d’esprit, sont désormais opprimés et isolés. Leur seul espoir c’est vous, Dandara. Vous partez à l’aventure dans un jeu de plateformes 2D de type metroidvania, regorgeant de créatures mystiques et aux nombreux secrets.



Dandara peut défier la gravité, se battre, et plus encore, le tout dans un rythme soutenu digne des meilleurs jeux du genre. Pour l’occasion, Dandara: Trials of Fear Edition offre 3 nouvelles zones à explorer, un nouveau boss, de nouveaux pouvoirs et systèmes de jeu, de nouvelles ambiances musicales, une nouvelle fin secrète, ainsi que de nombreuses améliorations de confort et plus encore !

Coming Soon to Apple Arcade: Dandara: Trials of Fear+



The world of Salt nears the brink of collapse. Prepare to awaken the heroine Dandara as you seek freedom within this mystifying platformer.



⏰ Get a reminder when it's available: https://t.co/iuokfBnVyO pic.twitter.com/A40krePzU0 — Apple Arcade (@AppleArcade) November 9, 2021

Télécharger le jeu Dandara: Trials of Fear+