Dandara: Trials of Fear+ est disponible sur Apple Arcade

Le nouveau titre du jour sur Apple Arcade s'appelle Dandara: Trials of Fear+, un jeu d'aventure 2D qui avait déjà connu un franc succès sur App Store à sa sortie en 2018 sous le nom de Dandara: Trials of Fear. Il s'agit donc d'un "classique" qui débarque avec le traitement "+" lui conférant la totalité du contenu mis à jour, entièrement compatible avec les derniers appareils et sans pub ni in-app.

Dandara: Trials of Fear+ est de sortie

Alors que le monde du Sel est au bord de l’effondrement, citoyens, autrefois libres d’esprit, sont désormais opprimés et isolés. Leur seul espoir c’est se nomme Dandara, votre héroïne. C’est ainsi que vous partez à l’aventure dans un jeu de plateformes 2D de type metroidvania, regorgeant de créatures mystiques et aux nombreux secrets. Regardez la vidéo :



Comme dans Dead Cells ou Metroid Dread, Dandara peut défier la gravité, se battre, et plus encore, le tout dans un rythme soutenu digne des meilleurs jeux du genre. Pour fêter cette version « plus », Dandara: Trials of Fear Edition offre 3 nouvelles zones à explorer, un nouveau boss, de nouveaux pouvoirs et systèmes de jeu, de nouvelles ambiances musicales, une nouvelle fin secrète, ainsi que de nombreuses améliorations de confort et plus encore !



Un jeu splendide pour les yeux et les oreilles, qui prend vie grâce au sublime pixel art réalisé à la main et à la bande-son composée pour l'occasion.



Pour y jouer, vous devez avoir un abonnement Apple Arcade (ou pack Apple One) et au moins un appareil compatible comme un iPhone, un iPad, une Apple TV ou un Mac.

Télécharger le jeu Dandara: Trials of Fear+