FaceTime va couper le flux vidéo en cas de nudité

iOS 26 apporte un lot important de nouveautés pour les utilisateurs d'iPhone, avec un design Liquid Glass unifié entre les plateformes et des améliorations significatives pour la batterie, les messages, CarPlay, et plus encore. Une nouvelle fonctionnalité découverte dans la bêta d'iOS 26 révèle que FaceTime interrompt désormais l'audio et la vidéo d'un appel si de la nudité est détectée.

Une fonctionnalité de sécurité au-delà des comptes pour enfants

Le mois dernier, Apple a annoncé qu'iOS 26 inclurait de nouveaux outils pour les parents, en particulier pour les comptes d'enfants. Parmi ceux-ci, une mise à jour de FaceTime visant à détecter et bloquer la nudité dans les appels vidéo, ainsi qu'à flouter les contenus nus dans les albums partagés de Photos.

Étonnamment, la bêta d'iOS 26 semble appliquer cette détection de nudité à tous les utilisateurs, et pas seulement aux comptes d'enfants, comme l'a noté iDeviceHelp sur X. Lorsqu'une personne nue est détectée, FaceTime met en pause l'audio et la vidéo de l'appel, offrant la possibilité de reprendre l'appel ou de le terminer.Il n'est pas clair si cette fonctionnalité est intentionnelle ou s'il s'agit d'un bug de la bêta qui applique par erreur cette restriction aux comptes adultes.

Comment fonctionne la sécurité des communications d'Apple

La sécurité des communications d'Apple repose sur l'apprentissage automatique intégré à l'appareil pour analyser les photos et vidéos à la recherche de nudité. Étant donné que le traitement se fait localement sur l'appareil de l'utilisateur, Apple n'a pas accès aux données concernant le contenu ni aux notifications de détection de nudité, garantissant ainsi la confidentialité des utilisateurs.



Cette fonctionnalité pourrait susciter des préoccupations en matière de confidentialité pour certains, mais son traitement local garantit qu'Apple n'a pas accès au contenu des appels.



Rappelons que FaceTime a également obtenu la traduction en temps réel grâce à iOS 26.