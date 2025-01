X et Bluesky lancent des flux vidéo façon TikTok

Alors que TikTok navigue en eaux troubles depuis quelques jours, les concurrents, X et Bluesky, déploient des flux vidéo dédiés pour tenter de profiter de la situation avec l'espoir de capter de nouveaux utilisateurs.

X a introduit une nouvelle fonctionnalité avec une icône de bouton de lecture qui lance un flux vidéo continu, étonnamment similaire à l'interface utilisateur de TikTok. Ce nouveau « home for videos » est actuellement en cours de déploiement auprès des utilisateurs aux États-Unis, avec le bouton de lecture idéalement placé en bas de l'application, niché entre les boutons Grok (IA) et de notification.

Le réseau a d'ailleurs posté une vidéo pour montrer la nouveauté :

you better not be making a dedicated video tab when I get home



me: pic.twitter.com/ZbmLBmSbDp