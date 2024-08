TikTok est en train de tester les vidéos de 30 minutes

Si vous êtes un utilisateur régulier de TikTok, vous serez probablement d'accord pour dire que cette app est fantastique et divertissante, mais que c'est un véritable poison pour notre productivité et concentration au quotidien. Malheureusement, cela va bientôt empirer, car pour vous inciter à rester encore plus longtemps sur l'application, ByteDance (maison mère de TikTok) est en train de tester le passage des vidéos à 30 minutes !

Des vidéos de 30 minutes, est-ce une bonne idée ?

TikTok, célèbre pour ses vidéos courtes et captivantes, est sur le point de révolutionner son format en testant la possibilité pour les utilisateurs de mettre en ligne des vidéos d'une durée maximale de 30 minutes. La découverte de cette fonctionnalité expérimentale a été faite par Matt Navarra, un expert reconnu en médias sociaux, qui a repéré cette option dans la version bêta iOS de TikTok au Royaume-Uni. Des observations similaires ont été faites par des utilisateurs de la version bêta Android de TikTok dans le même pays.



Depuis ses débuts, TikTok a progressivement évolué pour intégrer des vidéos plus longues, s'éloignant de sa limite originale de 15 secondes. Après avoir étendu la durée maximale à 1 minute, puis à 3 minutes et récemment à 10 minutes, la plateforme a même expérimenté une limite de 15 minutes pour le téléchargement de vidéos.

L'objectif de ces évolutions semble être d'attirer des créateurs de contenu traditionnellement plus enclins à utiliser YouTube pour leurs vidéos plus longues. En brouillant les lignes entre le format court qui a fait la renommée de TikTok et les contenus plus longs typiques de YouTube, TikTok cherche à offrir à ses utilisateurs une plus grande liberté créative. Cette nouvelle limite de durée ouvre la voie à une diversité de contenus, y compris des recettes de cuisine, des vlogs, des tutoriels de beauté, des cours de fitness...



Avec la possibilité d'étendre la durée des vidéos jusqu'à 30 minutes, TikTok pourrait même commencer à accueillir des formats de contenu traditionnellement réservés à la télévision ou à des plateformes de streaming vidéo, comme des épisodes de séries télévisées. Avec toute l'audience que peut apporter TikTok, on imagine que des géants comme Apple seront tentés de publier le premier épisode entier d'une nouvelle série, ce qui a d'ailleurs déjà été fait sur X pour la série Silo.



Il reste incertain si TikTok déploiera cette fonctionnalité de téléchargement de vidéos de 30 minutes à tous ses utilisateurs. Cette étape pourrait représenter un tournant décisif pour la plateforme, transformant radicalement la manière dont les créateurs et les spectateurs interagissent avec le contenu de TikTok.



