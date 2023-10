TikTok a supprimé plus de 850 000 vidéos au T1 2023 en France

Comme chaque réseau social et application de divertissement, TikTok se doit de modérer sa plateforme pour proposer une expérience saine et optimale aux utilisateurs. L’app de ByteDance peut supprimer des vidéos pour deux raisons : en cas d’un non respect sur ses propres règles ou suite à la demande d’un pays. La France figure dans le classement des pays où on retrouve le plus de vidéos supprimées, cependant, est-ce excessif par rapport à d’autres pays ?

La France n’a pas le taux de contenus supprimés le plus élevé

L’application de vidéo en ligne TikTok est devenue l’une des plateformes sociales les plus populaires au monde. Mais avec cette popularité vient aussi la responsabilité de garantir la sécurité de ses utilisateurs. Selon une analyse récente de l’application de sécurité familiale Canopy.us, TikTok a supprimé plus de 850 000 vidéos en France rien qu’au premier trimestre de 2023.



La France se trouve parmi les pays ayant un taux de suppression plutôt élevé, atteignant 4,10 %. En chiffres bruts, cela signifie que pour les quelque 20 950 000 utilisateurs de TikTok en France, une petite partie du contenu est jugée non conforme à la politique de la plateforme. Cependant, le Pakistan surpasse tous les autres avec un taux de suppression choquant de 70,91 %.

Le principal motif de suppression du contenu sur TikTok concerne la sécurité des mineurs. Les autres catégories de violations qui peuvent mener à la suppression incluent les activités illégales, la nudité adulte, le contenu violent, le harcèlement et l’extrémisme violent, entre autres.



Il est à noter que parmi les dix pays ayant les taux de suppression les plus élevés au début de 2023, on retrouve le Pakistan, l’Azerbaïdjan, la République dominicaine, le Royaume-Uni, le Cambodge, l’Algérie, la Turquie, Israël, l’Arabie saoudite et les Philippines. Dans le même temps, des pays tels que le Japon, le Maroc et l’Afrique du Sud enregistrent des taux de suppression plus faibles. Les États-Unis et l’Indonésie, malgré leur grande base d’utilisateurs TikTok, ont des taux de suppression respectifs de 8,53 % et 8,56 %.

La politique de modération de TikTok vise à identifier et à supprimer les vidéos qui enfreignent ses règles, tout en respectant les réglementations locales et en garantissant un écosystème de contenu diversifié et dynamique. C’est un équilibre délicat, surtout dans les pays où TikTok compte un grand nombre d’utilisateurs.



Un porte-parole de Canopy.us a déclaré à ce sujet :

La modération du contenu à l’échelle mondiale est un défi colossal. Il est essentiel d’adapter constamment les stratégies de modération pour assurer un environnement sûr, en particulier pour nos mineurs vulnérables

TikTok est engagé dans une course permanente pour garantir la sécurité de ses utilisateurs tout en fournissant une plateforme divertissante et engageante.

