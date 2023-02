Bientôt des vidéos payantes sur TikTok

TikTok serait en train de changer de stratégie pour poursuivre sa croissance : aider les créateurs à gagner de l'argent supplémentaire. Pour cela, d'après les sources de The Information, le réseau social chinois travaillerait à une fonctionnalité de paywall (mur payant) qui permettrait aux influenceurs de faire payer une certaine somme pour accéder à une vidéo donnée.

TikTok survivra-t-elle aux USA ?

Faire payer le visionnage des vidéos ne serait pas le seul changement stratégique. La plateforme envisage également de réorganiser son fonds pour les créateurs, suite à des plaintes concernant la faiblesse des paiements. TikTok exigerait un nombre de followers beaucoup plus important (100 000 contre 10 000), mais pourrait ainsi rémunérer davantage les créateurs de contenu. Le fonds pourrait également récompenser les utilisateurs qui produisent des vidéos plus longues faisant bon usage de la limite de 10 minutes récemment relevée.

TikTok n'a pas commenté directement ces affirmations, mais a dit qu'il était "engagé" à concevoir de nouvelles façons de rendre le service "précieux et gratifiant" pour les créateurs. Si les vidéos payantes n'ont pas de date de sortie, la nouvelle formule du fonds pour les créateurs serait prévu pour mars, les tests étant actuellement en cours en France et au Brésil.



Mais pourquoi mieux récompenser les influenceurs ? Après une croissance astronomique, notamment pendant la pandémie, TikTok a vu sa base utilisateur se stabiliser en 2022. L'idée est de venir piquer quelques stars qui font le succès des concurrents comme Instagram ou Snapchat. L'entreprise dispose déjà d'un programme de type YouTube qui partage les revenus publicitaires, mais il n'est accessible qu'à une poignée d'utilisateurs de premier plan.



En attendant, TikTok est toujours en sursis du côté des États-Unis où des politiciens fédéraux et d'État font pression pour interdire l'application sur les appareils gouvernementaux, car ils craignent que la Chine n'utilise l'application à des fins d'espionnage et de propagande. Le témoignage de son PDG devant une commission de la Chambre des représentants est très attendu. Il aura lieu en mars prochain.

