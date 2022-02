Les vidéos TikTok pourraient bientôt durer jusqu'à 10 minutes

Ce qui a toujours gêné les utilisateurs sur TikTok, c'est le format très court des vidéos, quand celle-ci dure plusieurs minutes, le créateur de contenu est obligé de créer plusieurs parties sur son compte ce qui (il faut l'avouer) nuit énormément à l'expérience utilisateur. Constatant cette tendance des vidéos longues, ByteDance (la société mère de TikTok) a décidé de réagir. Un rapport révèle deux tests pour le moins surprenants !

Bientôt des vidéos jusqu'à

10 minutes ?

L'objectif de TikTok a toujours été de vous faire rester le plus longtemps sur l'application, plus un utilisateur est présent, plus il fait gagner de l'argent grâce aux diverses publicités placées lors du défilement des vidéos. L'une des dernières idées du géant chinois, c'est de prolonger (encore) la durée des vidéos.

Lors du lancement de TikTok, les utilisateurs pouvaient poster que des vidéos de 1 minute, face à la demande croissante, la durée maximale a évoluée à 3 minutes. TikTok s'était rendu compte de ce besoin de la part des utilisateurs après avoir sondé plusieurs milliers de ses fidèles, ils affirmaient à la majorité que les vidéos de 1 minute étaient trop stressantes.



Aujourd'hui, deux tests sont en cours avec différents groupes d'utilisateurs. Comme le révèle WIRED, le premier groupe sélectionné se voit afficher dans la catégorie "Pour toi" des vidéos de 5 minutes maximum, le second groupe peut visualiser des contenus jusqu'à 10 minutes. Que ça soit sur l'un ou l'autre, TikTok donne la main en bas de l'écran pour avancer ou reculer la vidéo, comme sur YouTube.

À travers cette décision, TikTok cherche deux choses :

Répondre favorablement aux utilisateurs qui veulent une expérience plus longue et ne pas avoir à explorer partie en partie quand la vidéo est longue.

Augmenter les revenus issus de TikTok

L'application de divertissement chinoise a remarqué que les vidéos longues augmentent le temps moyen des utilisateurs. TikTok observe de près combien de temps vous rester quotidiennement à faire défiler les vidéos, la moindre fonctionnalité ou changement qui permet de vous faire rester quelques secondes ou minutes supplémentaires est considéré comme une victoire, puisque vous aurez plus de chance de tomber sur des vidéos publicitaires.

Karyn Spencer, experte dans l'industrie et ancienne salariée de Vine explique dans le rapport :

En fin de compte, si les vidéos de cinq minutes aident TikTok à augmenter son temps de visionnage moyen, même de quelques secondes, les annonceurs traditionnels peuvent avoir l'impression d'avoir plus de liberté et la technologie est toujours à la recherche d'autant de revenus que possible.

Aujourd'hui, TikTok se doit d'innover et de lancer de nouvelles idées, car en face des concurrents sont apparus et ils sont sans scrupules pour obtenir des parts de marché. On pense notamment à YouTube avec ses vidéos courtes baptisées "Shorts" ou encore à Instagram avec les Reels qui rencontrent beaucoup de succès aux États-Unis comme à l'international.

