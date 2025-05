TikTok transforme vos photos en vidéos avec AI Alive

TikTok vient de dévoiler AI Alive, une nouvelle fonctionnalité innovante qui permet de transformer de simples photos en vidéos animées à l’aide de l’intelligence artificielle. Intégrée aux Stories, cette option vise à enrichir la créativité des utilisateurs en donnant vie à leurs souvenirs en quelques clics.

TikTok accélère sur l'IA

TikTok a lancé une nouvelle fonctionnalité baptisée AI Alive, qui permet aux utilisateurs de transformer des photos statiques en vidéos dynamiques directement dans leurs Stories . Cette innovation s’inscrit dans la volonté de la plateforme de renforcer l’expression créative de sa communauté, en rendant la création de contenu plus immersive et accessible.

Qu’est-ce que TikTok AI Alive ?

AI Alive est une fonctionnalité intégrée à la Story Camera de TikTok, accessible via le bouton bleu « + » sur la page de profil ou de messagerie. Elle permet aux utilisateurs de sélectionner une photo et de la transformer en une courte vidéo animée grâce à l’intelligence artificielle. Les effets générés peuvent inclure des mouvements subtils, des ambiances atmosphériques et des animations créatives, donnant ainsi vie à des images auparavant statiques.

Fonctionnalités clés

Animation intelligente : l’IA ajoute des mouvements et des effets pour créer une vidéo captivante à partir d’une simple photo.

Effets atmosphériques : possibilité d’ajouter des sons ambiants et des transitions visuelles pour enrichir l’expérience.

Accessibilité : conçue pour être utilisée sans compétences techniques avancées, rendant la création de contenu animée accessible à tous.

Partage facilité : les vidéos créées peuvent être partagées directement dans les Stories, visibles par les abonnés dans les fils « Pour Toi » et « Abonnements ».

Sécurité et transparence

TikTok met un point d’honneur à assurer la sécurité de sa communauté. Ainsi, chaque contenu généré par AI Alive est soumis à plusieurs vérifications :

Analyse du contenu : l’image et le texte saisis sont examinés pour détecter d’éventuelles violations des politiques de la plateforme. Modération automatisée : l’IA vérifie le contenu généré avant sa publication. Étiquetage transparent : les vidéos créées avec AI Alive sont marquées comme « générées par l’IA » et intègrent des métadonnées C2PA, assurant une traçabilité même en dehors de TikTok.

Comment utiliser AI Alive ?

Ouvrez l’application TikTok et accédez à votre profil. Appuyez sur le bouton bleu « + » pour créer une Story. Sélectionnez une photo depuis votre galerie. Appuyez sur l’icône AI Alive située sur la barre latérale droite. Ajoutez un texte descriptif si souhaité, puis laissez l’IA générer la vidéo. Partagez votre création dans vos Stories pour que vos abonnés puissent la découvrir.

Télécharger l'app gratuite TikTok : Ça commence avec toi