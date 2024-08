Instagram augmente la limite de photos et vidéos par post

Instagram est sans aucun doute le réseau social le plus utilisé pour partager son quotidien, mais surtout ses vacances au soleil. La célèbre application détenue par Meta vient de déployer une grande nouveauté pour les utilisateurs qui sont plus amateurs de publications plutôt que de stories. Il est maintenant possible d'augmenter la quantité de photos dans chaque post.

Le carrousel des publications va être plus long

Bonne nouvelle, Instagram vient de déployer aujourd'hui un changement majeur dans les publications que vous pouvez faire depuis un compte. Le réseau social vient d'augmenter la quantité de photos maximales par post. Auparavant, un utilisateur pouvait en poster 10 maximum, désormais, il est possible d'en inclure 20 par post maximum (vidéos comprises).



Cette nouveauté qui a été dévoilée par les équipes de Meta au média The Verge va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur et d'offrir plus de place dans un post pour partager ses incroyables vacances. Un utilisateur pourra ajouter plus de photos dans un même post, ce qui lui évitera de faire 2 ou 3 posts supplémentaires.

Instagram a ajouté la possibilité d'inclure plusieurs photos et vidéos par post le 22 février 2017, ce qui a permis aux utilisateurs de partager jusqu'à 10 images et vidéos dans un seul post, offrant ainsi une nouvelle façon de raconter des histoires. Cette nouveauté qui ne date pas d'hier a été très bien accueillie par la communauté qui y a vu la possibilité de s'exprimer davantage sans inonder le fil de leurs followers.



Le changement qui permet d'ajouter jusqu'à 20 photos est en cours de déploiement, si vous ne pouvez pas encore le faire, il est nécessaire de patienter encore un peu. Surtout, pensez à vérifier que l'application Instagram sur votre iPhone est bien à jour !

