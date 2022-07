Instagram continuera avec les photos, mais mise beaucoup sur les vidéos

Vous trouvez que l’esprit d’Instagram n’est plus vraiment là ? Vous n’êtes pas seul. Depuis que la société mère d'Instagram, Meta, a poussé l'application de médias sociaux plus loin dans le contenu vidéo afin de concurrencer TikTok, nombreux sont les utilisateurs qui ont montré leur mécontentement. Mais le groupe se veut rassurant.

Instagram restera (presque) Instagram

Il faut savoir que même des célébrités se sont exprimées contre ce changement, et une pétition pour "Make Instagram Instagram Again" a recueilli plus de 1,7 million de signatures, ce qui a conduit le PDG d'Instagram, Adam Mosseri, à partager une vidéo sur Twitter.

👋🏼 There’s a lot happening on Instagram right now.



I wanted to address a few things we’re working on to make Instagram a better experience.



Please let me know what you think 👇🏼 pic.twitter.com/x1If5qrCyS — Adam Mosseri (@mosseri) July 26, 2022



Mosseri a confirmé que "de plus en plus d'Instagram va devenir de la vidéo au fil du temps", ce qui, selon lui, se produira "même si nous ne changeons rien." Il a ajouté que ce que les gens partagent sur Instagram se transforme déjà en vidéos, et qu'Instagram devra "se pencher sur ce changement tout en continuant à soutenir les photos."

Une navigation plein écran

Instagram expérimente un "certain nombre de modifications différentes de l'application", selon Mosseri. La version plein écran du flux que certains utilisateurs voient est un test pour un "petit pourcentage de personnes." Mosseri explique qu'Instagram cherche à déterminer si une vue plein écran pour les photos et les vidéos pourrait être "une expérience plus amusante et engageante." Si la fonctionnalité est expédiée au reste d'Instagram, elle sera d'abord améliorée.

Un problème dans les recommandations

Les utilisateurs d'Instagram ont également critiqué les recommandations, qui sont des messages qu'Instagram insère dans un flux en fonction des autres comptes suivis. Mosseri dit que les recommandations peuvent être mises en sourdines jusqu'à un mois, mais Instagram va essayer de s'améliorer au niveau des recommandations parce que c'est "l'un des moyens les plus efficaces et importants pour aider les créateurs à atteindre plus de gens."



Enfin, le patron du réseau social a insisté sur le fait qu'Instagram continuera finalement à prendre en charge les photos, mais que l'application "doit évoluer parce que le monde change rapidement" et qu'Instagram doit "changer avec lui."



Vous en pensez quoi ? Bonne ou mauvaise idée ?

