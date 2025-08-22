WhatsApp teste une messagerie vocale pour les appels manqués

WhatsApp innove dans la communication vocale en testant une fonctionnalité qui s'apparente à une messagerie vocale moderne. Cette nouveauté, repérée dans la version bêta Android, pourrait transformer la façon dont nous gérons les appels manqués sur la plateforme de Meta.

Un système de messagerie vocale repensé

La nouvelle fonction détectée dans WhatsApp Beta 2.25.23.21 pour Android introduit un bouton d'enregistrement vocal directement sur l'écran d'appel manqué. Contrairement aux répondeurs téléphoniques traditionnels, cette approche simplifie drastiquement l'expérience utilisateur. Lorsqu'un correspondant ne répond pas, l'appelant peut immédiatement enregistrer un message vocal qui sera envoyé dans la conversation, sans avoir à naviguer vers l'interface de chat.

Cette implémentation rappelle l'évolution qu'Apple a apportée à ses propres services de communication, notamment avec les améliorations de la messagerie vocale visuelle sur iPhone. WhatsApp semble suivre une logique similaire en modernisant un concept classique pour l'adapter aux habitudes actuelles de communication mobile.

Une stratégie d'expansion des fonctionnalités d'appel

Cette nouveauté s'inscrit dans la volonté de Meta de faire de WhatsApp une alternative complète aux applications téléphoniques traditionnelles. L'entreprise a récemment intégré un composeur téléphonique et organisé l'onglet "Appels" avec des contacts favoris, rappelant l'interface familière des applications natives d'iOS et Android.

La fonctionnalité de planification d'appels, déjà déployée, montre que WhatsApp souhaite concurrencer des solutions comme Google Meet ou Zoom dans le domaine professionnel. Cette approche multicouche permet à l'application de couvrir tous les aspects de la communication moderne, des messages instantanés aux réunions d'entreprise.

L'ajout de ces outils de communication vocale arrive à un moment où les utilisateurs recherchent des solutions intégrées plutôt que de jongler entre plusieurs applications. Pour les utilisateurs d'iPhone notamment, cette évolution pourrait influencer leurs habitudes, même si l'intégration native d'iOS avec les services Apple reste un avantage concurrentiel important.



Source