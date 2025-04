WhatsApp Web accueillera bientôt les appels audio et vidéo

Depuis plusieurs années, WhatsApp ne cesse d’améliorer ses services pour rester l’un des leaders de la messagerie instantanée. Après avoir renforcé ses applications mobiles et de bureau, l’application s’apprête désormais à franchir une nouvelle étape importante : intégrer les appels vocaux et vidéo directement sur sa version web. Une évolution qui promet de rendre l’expérience utilisateur encore plus simple et fluide.

Des appels vocaux et vidéo bientôt sur WhatsApp Web

WhatsApp s’apprête à enrichir son client web en y intégrant les fonctionnalités d’appels vocaux et vidéo, une avancée majeure qui permettra aux utilisateurs de passer des appels directement depuis leur navigateur, sans recourir aux applications mobiles ou de bureau.

Actuellement en phase de test, cette nouvelle fonctionnalité a été repérée par WABetaInfo, qui a observé l’apparition de nouveaux boutons d’appel — symbolisés par des icônes de caméra et de téléphone — dans l’interface web de WhatsApp. Ces icônes, jusqu’alors réservées aux applications mobiles et de bureau, suggèrent une volonté d’unifier l’expérience utilisateur sur toutes les plateformes.

Cette mise à jour s’inscrit dans une série d’améliorations récentes de WhatsApp visant à renforcer l’interopérabilité et la flexibilité de l’application, notamment l’introduction d’un menu déroulant pour initier des appels dans les discussions individuelles et de groupe. La version web a justement reçu une nouvelle interface plus moderne il y a quelques jours.

Une réponse à la concurrence

En intégrant les appels vocaux et vidéo à son client web, WhatsApp se positionne face à des concurrents comme Microsoft Teams, Google Meet ou encore Slack, qui offrent déjà des solutions de communication complètes via navigateur. Cette évolution permettra aux utilisateurs de WhatsApp de passer des appels sans installer d’application supplémentaire, simplement en accédant à la version web via des navigateurs comme Safari, Chrome ou Edge.

Disponibilité

Bien que cette fonctionnalité soit actuellement en phase de test, aucune date officielle de déploiement n’a été annoncée. Cependant, son apparition dans la version bêta du client web indique un lancement en approche.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger