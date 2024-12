WhatsApp améliore ses appels vidéo et audio pour Noël

WhatsApp améliore ses appels pour les fêtes de fin d'année avec une série de nouvelles fonctionnalités intéressantes. La plateforme de messagerie appartenant à Meta, qui enregistre plus de 2 milliards d'appels quotidiens, déploie ces améliorations sur mobile comme sur ordinateur pour faciliter les communications pendant cette période festive.

Des nouveautés pour des appels plus conviviaux

La première nouveauté majeure concerne les appels de groupe, avec la possibilité de sélectionner précisément les participants que l'on souhaite appeler, sans déranger l'ensemble du groupe. "Une fonction particulièrement utile pour organiser des surprises ou discuter de cadeaux en toute discrétion", selon Meta.



Pour apporter une touche ludique aux conversations vidéo, WhatsApp introduit dix nouveaux effets visuels. Les utilisateurs pourront désormais s'amuser avec des filtres comme les oreilles de chiot, un environnement sous-marin, ou encore un micro de karaoké.

Une qualité technique optimisée



L'expérience utilisateur sur ordinateur fait l'objet d'une attention particulière. L'interface desktop a été repensée avec un nouvel onglet "Appels" permettant d'accéder rapidement à toutes les fonctionnalités essentielles : lancement d'appel, création de lien d'appel, ou composition directe.



La qualité des appels vidéo bénéficie également d'une amélioration significative. Que ce soit pour les conversations individuelles ou les appels de groupe, les utilisateurs profiteront d'une meilleure résolution et d'une image plus nette, aussi bien sur mobile que sur ordinateur.



Pour les utilisateurs Apple, il est à noter que ces nouvelles fonctionnalités nécessiteront iOS 15.1 ou une version ultérieure, WhatsApp ayant récemment annoncé l'arrêt de la prise en charge des iPhone plus anciens, comme l'iPhone 5s.



Source

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger