WhatsApp va abandonner les iPhone 5S et iPhone 6

WhatsApp a annoncé son intention de cesser de prendre en charge les iPhones fonctionnant sur des versions d'iOS antérieures à 15.1 à partir de mai 2025. Cette décision affectera notamment les propriétaires d'iPhone 5s, d'iPhone 6 et d'iPhone 6 Plus. Ces appareils étant incompatibles avec l'application, les clients devront se procurer un nouveau modèle.

WhatsApp arrête le support d'iOS 12, iOS 13 et iOS 14

WhatsApp a clairement indiqué à ses utilisateurs qu'à partir de l'année prochaine, les utilisateurs disposant d'une version iOS antérieure à 15.1 ne pourront plus utiliser l'application. Les personnes inscrites à la bêta via TestFlight ont toutes vu une pop-up d'information.



A partir du 5 mai 2025, les utilisateurs de ces anciens modèles perdront l'accès aux services de messagerie chiffrée de WhatsApp. Pour conserver cet accès, une mise à niveau vers un modèle d'iPhone plus récent capable d'exécuter iOS 15.1 ou une version ultérieure est nécessaire.



Depuis le 1er janvier 2023, WhatsApp prend en charge iOS 12 et supérieur, mais la prochaine mise à jour nécessitera donc au moins iOS 15.1. Cette annonce s'accompagne d'une période de grâce de cinq mois, destinée à aider les utilisateurs à effectuer une mise à niveau ou à explorer d'autres options si leur matériel actuel ne peut pas prendre en charge les mises à jour plus récentes.

Heureusement pour les personnes dans ce cas, la messagerie de Meta propose une fonctionnalité de transfert des discussions permettant aux utilisateurs de sauvegarder leur historique sur iCloud. Les étapes détaillées de ce processus sont disponibles dans le centre d'aide WhatsApp, facilitant un transfert transparent des données vers un nouvel appareil.

Une raison logique

La raison derrière cette décision est ancrée dans la nécessité d'utiliser les dernières API iOS et les avancées technologiques pour les nouvelles fonctionnalités. En supprimant progressivement la prise en charge des anciennes versions, WhatsApp peut nettoyer son application et introduire des innovations jusqu'à présent inaccessibles aux développeurs.



Alors qu'iOS 18 est largement répandu, WhatsApp a probablement estimé que seule une petite fraction de sa base d'utilisateurs fonctionne encore sur ces anciennes versions d'iOS. Une "perte" acceptable...



Via

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger