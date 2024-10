WhatsApp lance son premier widget sur iPhone

WhatsApp déploie une nouvelle mise à jour dans laquelle on découvre un nouveau widget sur iOS. Les utilisateurs iPhone peuvent maintenant avoir un raccourci vers leurs discussions sur l'écran d'accueil.

WhatsApp se met au widget sur iPhone

WhatsApp lance son tout premier widget sur iOS. En téléchargeant la dernière version de l'application 24.21.81 sur iPhone, on découvre un nouveau widget pour l'écran d'accueil. Celui-ci se concentre sur les discussions et donne accès à quatre sections différentes, au choix de l'utilisateur.



En sélectionnant Récentes, Favoris, Épinglées ou Contacts fréquents, le widget affiche les discussions concernées. Pour l'ajouter, il suffit de faire un long appui sur l'écran d'accueil de l'iPhone puis de cliquer sur Modifier en haut à gauche et Ajouter un widget.

Malgré la mise à jour et une description claire, le widget n'apparaît pas encore dans la liste chez certains utilisateurs. La MAJ étant toute récente, il faut parfois patienter plusieurs heures et même jours pour aperçevoir les nouveautés sur WhatsApp.



Au passage, WhatsApp a enfin étendu le zoom de sa caméra. Désormais, il est possible de régler le zoom de 0.5x à 3x en passant par 1x et 2x. On peut également mentionner d'autres utilisateurs via le @ dans son statut.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger