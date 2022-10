YouTube ajoute enfin un widget sur l’écran d’accueil de l’iPhone

Non, YouTube n’a pas ajouté un widget pour l’écran verrouillé mais vient de lancer un widget pour l'écran d'accueil de l'iPhone qui ouvre immédiatement les abonnements et la recherche. Une possibilité offerte aux développeurs depuis iOS 14.



YouTube est certainement la dernière application de Google à ajouter des widgets sur l'écran d'accueil de l'iPhone et de l'iPad, cette fois en deux tailles.

YouTube offre des raccourcis via les widgets

Parmi la paire de widgets, celui intitulé "Actions rapides" est le plus intéressant. Il mesure 4×2 et est présenté comme "le moyen le plus rapide de rechercher et de parcourir YouTube". Il y a un champ en haut qui lance immédiatement l’interface de recherche avec le clavier ouvert, tandis que l'icône du microphone fait apparaître la recherche vocale.



Vous avez ensuite "Accueil", "Shorts" et "Abonnements" pour ouvrir immédiatement ces flux respectifs. On retrouve en fait la barre de navigation du bas de l’app dans ce widget.

Il y a aussi un widget "Recherche" 2×2 qui a également un fond noir ou blanc (en fonction du thème du système) et permet simplement de saisir rapidement du texte. Encore une fois, dommage qu’Apple ne rende pas son système de widgets interactifs, afin d’éviter d’avoir de simples raccourcis. Pourquoi pas avec iOS 17.



Les nouveaux widgets de l'écran d'accueil de YouTube pour iPhone et iPad ont été déployés dans la version 17.40.5 diffusée cette semaine. Comme toujours, assurez-vous d'ouvrir l'application au moins une fois après la mise à jour avant d'effectuer une pression longue sur votre écran d'accueil et de lancer le sélecteur de widgets dans le coin supérieur gauche.

Voilà qui complète une séquence du côté de Google qui a récemment ajouté des widgets pour lockscreen pour gmail, maps et plus encore.

Télécharger l'app gratuite YouTube