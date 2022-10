Apple prépare une refonte totale d'iMessage sur iOS 17 avec de l'AR

Apple va-t-il enfin révolutionner sa messagerie iMessage ? C'est le souhait de beaucoup de clients et il semble que cela ne devrait plus tarder avec l'arrivée d'iOS 17 et du casque AR/VR l'an prochain. Nous venons de repérer cette information sur le compte du leaker Majin Bu, un compte Twitter qui a souvent partagées de bonnes informations sur les produits Apple à venir, comme dernièrement avec les coques iPhone 14.

Enfin du nouveau pour iMessage ?

Voici ce qu'a dit précisément notre ami Majin Bu :

Selon ma ressource, Apple travaille sur une nouvelle version d'iMessage complètement renouvelée. Nouvelle Home, salons de discussion, clips vidéo, et nouvelles fonctionnalités de chat en AR. Elle devrait sortir l'année prochaine en même temps que le nouveau casque #Apple #AppleAR #iMessage

Concept retravaillé à partir de celui de Majin Bu

Voilà qui est clair, et qui va susciter l'intérêt d'un grand nombre de clients Apple à la recherche de nouveautés. Depuis sa sortie, iMessage n'a que peu évolué. Avec iOS 16, il a enfin gagné de récupération, de suppression et de modification, et la messagerie avait également été améliorée lors de la sortie d'iOS 14 avec l'arrivée des réponses à un message, entre autres.



Il faudra visiblement patienter jusqu'à iOS 17 (et iPadOS 17) pour profiter d'une refonte totale avec un écran d'accueil plus complet et personnalisable, des chats en AR et plus encore. On a vraiment hâte, surtout que la réalité augmentée reste toujours très confidentielle dans l'utilisation quotidienne de nos iPhone, malgré le fait que Tim Cook nous dise depuis 2017 que ce sera la prochaine révolution (#nextbigthing).



Si vous avez des idées, sachez qu'Apple consulte régulièrement les sites spécialisés et écoute grandement ses utilisateurs. Alors n'hésitez pas, utilisez la section commentaires de notre blog.



Vous rêvez de quoi pour iMessage vous ?