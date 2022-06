iOS 16 : l'édition et la suppression des messages envoyés auront un temps limité

C'est l'une des grandes nouveautés d'iOS 16, Apple va bientôt donner la possibilité aux utilisateurs iOS et iPadOS de modifier le contenu d'un iMessage déjà expédié ou de le supprimer. Toutefois, Apple a oublié de préciser un détail très important lors de l'Apple Event, il y aura une limite de temps !

À vous d'avoir le bon timing

ENFIN !

Apple va proposer aux utilisateurs migrant vers iOS 16 et iPadOS 16 la possibilité de supprimer ou d'éditer un message déjà expédié et marqué comme "délivré".

Cette nouveauté très attendue par la communauté Apple va voir le jour pour le plus grand bonheur des propriétaires d'iPhone et d'iPad maladroits ou qui ont l'habitude de regretter l'envoi d'un message.



Si cela est une bonne nouvelle, il y a deux énormes points faibles.

Les développeurs qui sont en train de tester iOS 16 ont observé que l'édition et la suppression ont une durée limitée.

En effet, ces deux fonctions sont opérationnelles pendant 15 minutes maximum, au-delà les options disparaissent et votre message ne peut plus être "atteint" chez l'utilisateur.

Autre détail décevant, c'est que cette nouveauté nécessite l'installation d'iOS 16 et d'iPadOS 16 sur l'appareil émetteur et réceptionnaire du message, dans le cas contraire aucun changement n'aura lieu.

En effet, si le serveur d'Apple va être capable de prendre en compte une modification sur un message déjà expédié, il faudra que votre correspondant soit lui aussi sur ce serveur iMessage spécifique à iOS 16 !



Ce point risque d'être délicat les premiers mois de disponibilité d'iOS 16, car le taux d'adoption sera faible, mais plus le temps passera et plus cette fonctionnalité prendra son sens.

À noter qu'Apple n'enverra aucun message d'avertissement indiquant que l'action de modification ou de suppression n'a pas été prise en compte chez votre destinataire.

